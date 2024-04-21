Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд

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Министры финансов Республики Корея и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое связано с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило южнокорейское министерство планирования и финансов.
Отмечается, что государства договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины. Корейский министр финансов также напомнил, что в сентябре прошлого года Киеву уже выделялись 2,3 миллиарда долларов помощи.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину.
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