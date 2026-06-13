«Выстраданные переживания»: Премьера песни Марии Захаровой состоялась в Лужниках в День России
Премьера песни дипломата Марии Захаровой прошла в Лужниках 12 июня в День России
В Лужниках состоялась премьера песни, написанной на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку Макса Фадеева. Об этом говорится в телеграм-канале дипломата. Исполнителем композиции стал Роман Михраби — молодой человек, который, несмотря на тяжелую форму ДЦП, продолжает музыкальную карьеру.
Мероприятие прошло 12 июня. Захарова рассказала об истории создания песни и поделилась эмоциями от выступления.
«Сегодня в Лужниках все увидели результат большого труда целого коллектива и упорных репетиций. В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания», — написала она.По словам Захаровой, стихи были написаны ею давно, позже появилась музыка. Долгое время искали исполнителя — выбор пал на Романа Михраби, который является четырехкратным лауреатом фестиваля «Байкальская звезда».
Роман родился в Иркутске в семье афганца и русской. В детстве ему поставили диагноз «детский церебральный паралич», но, несмотря на это, у мальчика рано проявился талант к музыке. Захарова назвала судьбу артиста квинтэссенцией тем, которые звучат в День России: о Родине, героях, преодолении невозможного, вере, силе духа и русском характере.
Несмотря на тяжелую болезнь, Михраби успешно выступает на сцене и параллельно учится в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского государственного университета. В своем посте дипломат также привела полный текст песни.