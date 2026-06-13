«Выстраданные переживания»: Премьера песни Марии Захаровой состоялась в Лужниках в День России

13 июня 2026, 13:24

Премьера песни дипломата Марии Захаровой прошла в Лужниках 12 июня в День России

Мария Захарова (Фото: телеграм/@MariaVladimirovnaZakharova)

В Лужниках состоялась премьера песни, написанной на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку Макса Фадеева. Об этом говорится в телеграм-канале дипломата. Исполнителем композиции стал Роман Михраби — молодой человек, который, несмотря на тяжелую форму ДЦП, продолжает музыкальную карьеру.





Мероприятие прошло 12 июня. Захарова рассказала об истории создания песни и поделилась эмоциями от выступления.





«Сегодня в Лужниках все увидели результат большого труда целого коллектива и упорных репетиций. В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания», — написала она.