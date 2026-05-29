Захарова: обвинения Румынии в адрес РФ об инцидентах с БПЛА бездоказательны

Мария Захарова

Обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотных летательных аппаратов в Европе не имеют доказательств. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.





Напомним, 29 мая БПЛА врезался в жилой дом в румынском городе Галац. В результате этого пострадали два человека. После инцидента президент Румынии Никушор Дан объявил российского генерального консула в Констанце персоной нон грата. Также власти страны приняли решение закрыть российское консульство в этом городе.





«Все обвинения, которые мы слышим, в частности, про беспилотники где-то в странах Европейского Союза, — все они бездоказательные. Ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено. Причём не то что не предъявлено российской стороне — не предъявлено даже собственным гражданам», — сказала Захарова в разговоре с RT.