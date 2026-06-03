Захарова ответила, кто может спасти Армению

03 июня 2026, 16:39

Захарова: Армению должен спасать ее народ, а не Москва

Фото: iStock/irgit

Спасение Армении находится в руках граждан этой страны. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





В разговоре с корреспондентом Life.ru дипломат отметила, что у армян есть все возможности сделать на выборах шаги в пользу собственного государства, ориентируясь на национальные ценности.





«Наша страна никогда Армению не забывала, никогда не действовала вопреки интересам армянского народа, всячески поддерживала, помогала, а порой просто спасала. Но дело за гражданами Армении», — резюмировала Захарова.

«Пашинян "покупает" голоса электората прежде всего популизмом и обещаниями "процветания" в ЕС. Он хвастается, что "остановил войну", пожертвовав "неармянским" Арцахом. А ещё он норовит сбежать из ЕАЭС, но боится это делать слишком резко, поскольку экономика республики завязана на соседних странах, взаимном экспорте-импорте», — говорится в материале.