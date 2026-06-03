Захарова ответила, кто может спасти Армению
Захарова: Армению должен спасать ее народ, а не Москва
Спасение Армении находится в руках граждан этой страны. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В разговоре с корреспондентом Life.ru дипломат отметила, что у армян есть все возможности сделать на выборах шаги в пользу собственного государства, ориентируясь на национальные ценности.
«Наша страна никогда Армению не забывала, никогда не действовала вопреки интересам армянского народа, всячески поддерживала, помогала, а порой просто спасала. Но дело за гражданами Армении», — резюмировала Захарова.
Тем временем выборы в парламент Армении приближаются, и уже сейчас можно сказать, что победу одержит блок премьера-монстра страны Никола Пашиняна, который хочет продолжить евроатлантический курс и сократить до минимума связи с Москвой, пишет политический обозреватель Анна Шершнева в статье для argumenti.ru.
«Пашинян "покупает" голоса электората прежде всего популизмом и обещаниями "процветания" в ЕС. Он хвастается, что "остановил войну", пожертвовав "неармянским" Арцахом. А ещё он норовит сбежать из ЕАЭС, но боится это делать слишком резко, поскольку экономика республики завязана на соседних странах, взаимном экспорте-импорте», — говорится в материале.
Отмечается, что победа Пашиняна на парламентских выборах будет означать потерю Армении, которая имеет далеко идущие геополитические последствия для России.