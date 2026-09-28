Премия «Голос истории» открыла прием заявок на второй сезон
АНО «Герои Отечества» начала прием заявок на II Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории». Проект объединит авторов инициатив, посвященных изучению и сохранению прошлого России.
Конкурс поддержит современные форматы преподавания истории и инициативы, способные заинтересовать школьников и подростков. В новом сезоне организаторы увеличили число номинаций до 14. Особое внимание жюри уделит проектам из небольших городов и сельских территорий.
К участию приглашают россиян старше 12 лет, организации и авторские коллективы. Для номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» предусмотрен прием заявок от граждан и организаций других стран.
Работы рассмотрит экспертный совет, куда войдут историки, учителя, специалисты по патриотическому воспитанию, представители молодежных объединений и общественные лидеры. Победители получат призы, помощь партнеров премии и приглашение в Москву на церемонию с деловой и культурной программой.
Заявки принимают до 1 ноября на официальном сайте премии. Имена лауреатов назовут в конце ноября 2026 года.
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