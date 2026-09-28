Премия «Голос истории» открыла прием заявок на второй сезон

28 сентября 2026, 15:52

Фото: АНО «Герои Отечества»

АНО «Герои Отечества» начала прием заявок на II Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории». Проект объединит авторов инициатив, посвященных изучению и сохранению прошлого России.