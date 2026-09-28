Аудиолог Шумахер предупредила о сходстве потери слуха с деменцией
Аудиолог Дженн Шумахер рассказала, что ухудшение слуха у пожилых людей иногда ошибочно принимают за признаки когнитивных нарушений. Человек может казаться рассеянным, давать невпопад ответы и с трудом поддерживать беседу. Об этом сообщает Yahoo.
Журналистка Ребекка Блонд столкнулась с такой ситуацией в семье. Ее 70-летняя мать страдает легкой формой болезни Паркинсона, поэтому близкие обратили внимание на перемены в речи и поведении. Женщина начала говорить менее понятно и порой отвечала на вопросы, которых ей не задавали.
Позже родственники выяснили причину: мать журналистки стала хуже слышать. Обрывки фраз казались ей неразборчивыми, однако она старалась самостоятельно догадаться о смысле сказанного, вместо того чтобы попросить собеседника повторить слова. Из-за этого окружающим могло показаться, что ей трудно воспринимать или обрабатывать информацию.
Шумахер отметила, что слух часто снижается постепенно, поэтому человек долго не замечает проблему. Поводом для проверки у специалиста могут стать трудности с пониманием речи, усталость после разговоров, отказ от встреч и привычка включать телевизор на чрезмерную громкость. На нарушения слуха иногда указывают головокружение и потеря равновесия.
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