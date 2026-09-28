Аудиолог Шумахер предупредила о сходстве потери слуха с деменцией

28 сентября 2026, 14:51

Аудиолог Шумахер: Потеря слуха может маскироваться под симптомы деменции

Фото: iStock/shurkin_son

Аудиолог Дженн Шумахер рассказала, что ухудшение слуха у пожилых людей иногда ошибочно принимают за признаки когнитивных нарушений. Человек может казаться рассеянным, давать невпопад ответы и с трудом поддерживать беседу. Об этом сообщает Yahoo.