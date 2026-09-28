Северный район стал самым доступным для покупки новостройки в Старой Москве

28 сентября 2026, 15:11

Фото: iStock/Lazy_Bear

Северный район возглавил сентябрьский рейтинг доступности первичного жилья в пределах Старой Москвы. В начале месяца средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 270,1 тыс. рублей.