Северный район стал самым доступным для покупки новостройки в Старой Москве
Северный район возглавил сентябрьский рейтинг доступности первичного жилья в пределах Старой Москвы. В начале месяца средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 270,1 тыс. рублей.
Об этом в беседе с «РБК Недвижимостью» сообщили аналитики платформы bnMAP.pro. Эксперты связывают низкую цену с ограниченным предложением: в районе продается жилье лишь в одном проекте комфорт-класса, а новые стройки там не стартуют.
Вторую строчку занял Косино-Ухтомский район, где «квадрат» в строящихся домах в среднем стоит 304,5 тыс. рублей. Молжаниновский район расположился на третьем месте с показателем 318,2 тыс. рублей за квадратный метр.
В пятерку локаций с наиболее доступными новостройками вошли Восточное Измайлово и Южное Бутово. Средняя цена квадратного метра там составляет 320,3 тыс. и 326,3 тыс. рублей соответственно.
Месяцем ранее Северный район уже лидировал среди районов Москвы с самыми низкими ценами на первичное жилье. В тройку тогда вошли Молжаниновский район и Восточное Измайлово.
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