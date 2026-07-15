Премия мира имени Л.Н. Толстого вышла на международный уровень

15 июля 2026, 11:09

Фото: www.tolstoypeaceprize.ru

Фонд Международной премии мира имени Л.Н. Толстого, который РФ учредила 22 июня 2022 года, выпустил официальное издание. В нём организаторы отразили торжественную церемонию награждения лауреатов премии 2025 года.