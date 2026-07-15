Премия мира имени Л.Н. Толстого вышла на международный уровень
Фонд Международной премии мира имени Л.Н. Толстого, который РФ учредила 22 июня 2022 года, выпустил официальное издание. В нём организаторы отразили торжественную церемонию награждения лауреатов премии 2025 года.
В состав международного жюри вошли общественные деятели из девяти стран, включая государства БРИКС, ШОС и «Большой двадцатки», в том числе три постоянных члена Совета Безопасности ООН.
В церемонии принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что премия, носящая имя Льва Николаевича Толстого, уже доказала свою востребованность и вызвала большой общественный и международный отклик.
Награда призвана объединять людей вокруг идей миротворчества, укреплять дружбу между нациями, защищать права и свободы человека и способствовать формированию справедливого многополярного миропорядка. В основе такой системы лежат принципы суверенного равенства, уважения законных интересов друг друга и верховенства международного права.
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