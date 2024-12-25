Премию «Прорыв года» получил Электросталь за поддержку детей в области культуры и спорта

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
23 декабря состоялось заседание Высшего совета под председательством губернатора Московской области, на котором были подведены итоги уходящего 2024 года. Лучшие муниципальные образования получили премию «Прорыв года». В номинации «Поддержка одарённых детей: талант, творчество, спорт и искусство» победителем стал городской округ Электросталь, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области и Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Премия «Прорыв года» была учреждена губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в 2014 году. Каждый год в конце года награждают лучшие муниципалитеты в экономической и социальной сферах, а также отмечают победителей среди региональных команд.
Городской округ Электросталь был отмечен за выдающиеся достижения в области образования и культуры. В частности, 606 учеников местных школ искусств приняли участие в различных творческих фестивалях и конкурсах, где каждый из них стал победителем. Трое талантливых детей получили стипендии губернатора.
Кроме того, 40 % выпускников школ искусств продолжили обучение в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях, специализирующихся на искусстве и культуре.
Одним из значимых достижений Московской области в спортивной сфере в уходящем году стало второе место среди субъектов Российской Федерации по результатам XII летней спартакиады учащихся России. Серебряная медаль стала первым достижением региона за всё время проведения спартакиад учащихся. Первое место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург.
Московскую область представляли 700 спортсменов, которые участвовали в 63 дисциплинах. В результате соревнований наши атлеты завоевали 397 наград, в том числе 163 золотых медали.
Электросталь занял высокие позиции в рейтинге муниципалитетов по числу участников и количеству наград на финале Спартакиады. От города выступили 46 спортсменов, которые соревновались в девяти видах спорта. Они завоевали 12 медалей, среди которых 9 золотых и 3 серебряные.
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Городской округ Электросталь был отмечен за выдающиеся достижения в области образования и культуры. В частности, 606 учеников местных школ искусств приняли участие в различных творческих фестивалях и конкурсах, где каждый из них стал победителем. Трое талантливых детей получили стипендии губернатора.
Кроме того, 40 % выпускников школ искусств продолжили обучение в высших учебных заведениях и средних специальных учебных заведениях, специализирующихся на искусстве и культуре.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Одним из значимых достижений Московской области в спортивной сфере в уходящем году стало второе место среди субъектов Российской Федерации по результатам XII летней спартакиады учащихся России. Серебряная медаль стала первым достижением региона за всё время проведения спартакиад учащихся. Первое место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург.
Московскую область представляли 700 спортсменов, которые участвовали в 63 дисциплинах. В результате соревнований наши атлеты завоевали 397 наград, в том числе 163 золотых медали.
Электросталь занял высокие позиции в рейтинге муниципалитетов по числу участников и количеству наград на финале Спартакиады. От города выступили 46 спортсменов, которые соревновались в девяти видах спорта. Они завоевали 12 медалей, среди которых 9 золотых и 3 серебряные.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Дайана Хусинова