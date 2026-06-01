Препараты от анемии могут помочь в борьбе с опухолями
Ученые из Университета Оулу и Университета Восточной Финляндии пришли к выводу, что препараты для лечения анемии у пациентов с хроническими заболеваниями почек могут обладать противоопухолевым эффектом. Об этом сообщает Redox Biology.
Речь идет о лекарствах класса HIF-PHI. Они стимулируют образование эритроцитов и помогают организму справляться с нехваткой кислорода. Во время экспериментов исследователи заметили еще один эффект. Эти средства замедляли рост клеток и мешали образованию новых кровеносных сосудов, без которых опухолям трудно развиваться.
Ученых особенно удивило то, что эффект сохранялся даже без белков, через них, как считалось раньше, и должны работать такие препараты. Этот результат указывает на возможные неизвестные механизмы влияния лекарств на клеточный метаболизм и рост тканей.
Авторы работы считают, что открытие может иметь значение для онкологии. Многие пациенты с раком одновременно сталкиваются с анемией, ее вызывает сама опухоль или химиотерапия. Если дальнейшие исследования подтвердят выводы, один препарат сможет сразу корректировать анемию и сдерживать развитие опухоли.
