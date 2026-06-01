Тренд с дерзким акцентом из нулевых снова на пике популярности
Тренд на торчащие из-под пляжной одежды стринги, популярный в 2000-х, снова вернулся в моду. К такому выводу пришли журналисты после анализа показов в рамках Недели купальников в Майами. Об этом сообщает Daily Star.
Издание пишет, что в нынешнем жарком сезоне на первый план выйдут стринги, заметные из-под мини-юбок и пляжных брюк. Редакторы отметили, что дизайнеры активно выпускают и показывают на моделях плавки с высокой посадкой. В качестве примера они назвали бренды Mars the Label, Monday и Leslie Amon Resort.
Во время одного из дефиле одна из девушек специально взялась за лямки трусов и приподняла их вверх, позируя перед камерами.
Ранее сообщалось, что стилист и телеведущий Александр Рогов в личном блоге раскрыл россиянам самое трендовое сочетание в одежде на лето.
