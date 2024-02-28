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Психолог Булгакова: Будьте добрее к открыткам от родственников в мессенджерах

28 февраля 2024, 15:54
Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рекомендовала более терпимо и позитивно относится к открыткам от родственников в мессенджерах.
Она пояснила, что для многих людей регулярное пересылание таких открыток является элементом общения, и, вероятнее всего, человек, присылающий вам такой контент, действительно делает это с добрыми намерениями.

«Для них это элемент общения, своего рода традиция. Раньше на праздники мы всегда получали и отправляли поздравления, заглянув в почтовый ящик, в наше время это сделать — секундное дело. Можно немножко слукавить — сослаться на отсутствие времени на просмотр картинок, маленькую память смартфона и т. д. Но в целом — будьте добрее и постарайтесь отнестись к этому с положительной стороны», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Булгакова.


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#мессенджеры
#семья
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В Подмосковье 1 марта стартует «Фестиваль финансовой культуры и грамотности»
28 февраля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

В Московской области пройдет ежегодный Фестиваль финансовой культуры и грамотности. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках фестиваля участники смогут выбрать подходящие для себя активности из широкого спектра программ и мероприятий.

«Для школьников и студентов колледжей будут организованы уроки финансовой грамотности с практическими заданиями и квест. Также для людей старшего возраста на базе клубов «Активного долголетия» будут проведены вебинары и лекции о финансовом мошенничестве. Воспитанники семейных центров смогут посетить лекции и узнать, как обезопасить себя от финансовых преступников. Кроме того, для всех желающих будут организованы игры, квизы и другие активности на стенде Московской области на ВДНХ», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что целью фестиваля является помощь всем участникам не только узнать что-то новое и умение правильно их использовать.

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В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк
28 февраля 2024, 16:31

Фото: iStock/Bernard Bialorucki

Благоустроенную лесопарковую зону создадут на территории городского округа Щёлково, на эти цели муниципалитету предоставили три земельных участка общей площадью 4.3 га, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Переданные участки расположены в городе Щёлково, рядом с улицей Неделина. Сейчас ведётся разработка конкурсной документации, после чего будет создан проект будущего лесопарка и начнётся его реализация. В результате жители и гости округа получат ещё одно место комфортного отдыха на природе», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В лесопарке установят спортивные и детские площадки, обустроят зоны отдыха и пешеходные дорожки, установят уличное освещение и оборудуют автостоянку для гостей.

Проект планируется реализовать в 2025 году.

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#минимущества
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Греф призвал не отменять льготную ипотеку
Греф: льготную ипотеку необходимо изменить, а не отменить
28 февраля 2024, 16:24

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять, в неё лишь следует внести изменения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.
Он отметил, что ещё с начала прошлого года выступал за сокращение госпрограммы, а не за её полную отмену.

Напомним, что в конце прошлого года льготную ипотеку на новостройки в России продлили до 1 июля 2024 года. При этом российские власти активно обсуждают изменение её параметров. Вместе с тем, Центробанк и Минфин выступают за полное сворачивание массовой программы.

Помимо этой льготной программы действуют и другие, такие как семейная ипотека, для IT-специалистов и Дальневосточная.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление семейной ипотеки.

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#сбербанк
#льготная ипотека
#россия
#изменения
#недвижимость
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С начала года УК Подмосковья отработали 60 задач по ремонту газопроводов
28 февраля 2024, 16:03

Фото: ГУСТ МО

«Безопасный газ»: за зимний период УК Подмосковья отработали около 60 задач по ремонту газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Внутридомовое газовое оборудование относится к общедомовому имуществу и обслуживается управляющими компаниями.

«В состав данного оборудования входят трубопроводы, устройства и счетчики до запорного крана, идущего к оборудованию внутри квартиры. За их состояние отвечают управляющие компании. Их главные обязанности — обеспечить регулярное техническое обслуживание специализированными организациями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что дефектах элементов газопровода необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на портал ЕДС МО. В случаях запаха газа в в помещении необходимо немедленно звонить в службу 112.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 4 по 6 марта
28 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Ленинградского направления изменится в период с 4 по 6 марта из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Бологое — Москва, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с работами в график движения некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь, а также на участке Лихославль – Тверь будут внесены изменения, а некоторые электрички выведут из расписания», — отмечается в сообщении.
Актуальное расписание электричек размещается на вокзалах и станциях. Кроме того, эта информация есть на сайте РЖК в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
#ленинградское направление
#электрички
#расписание
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«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о повышении стипендии для студентов
28 февраля 2024, 15:43

Фото: iStock/Ta Nu

Партия «Новые люди» вносит в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для отличников – не ниже МРОТ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель партии Вячеслав Даванков.
По его словам, достойная стипендия является залогом образованного поколения. Для этого отличники должны получать не менее 19 тысяч рублей, а другие категории студентов – 9,5 тысяч рублей.

Даванков подчеркнул, что этот законопроект будет обсуждаться в течение этого и начала следующего года, когда будет планироваться бюджет 2025 года.

Депутат добавил, что средства на реализацию этой инициативы имеются, поскольку в конце каждого года на счетах вузов остаётся около 160 миллионов рублей, которые можно распределить на стипендии.

В заключение он отметил, что студенты должны в первую очередь получать образование, а не работать ущерб учёбе.

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#госдума
#стипендия
#законопроект
#мрот
#студенты
#образование
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Эксперт рассказал о рекордной индексации почти всех пенсий с 1 марта
Рекордная индексация пенсий с 1 марта: кого ждет повышение
28 февраля 2024, 15:34

Фото: IStock/Denis Vostrikov

Весной 2024 года льготникам разных категорий продолжат увеличивать размер выплат. Среди них неработающие пенсионеры, пенсионеры старше 80 лет. О том, кому и насколько увеличат пенсии, в эфире «Радио 1» рассказал независимый эксперт пенсионной отрасли Сергей Звенигородский.
Отмечается, что С 1 марта произойдёт индексация пенсий тех, кому исполнилось 80 лет. По словам специалиста, на 7,5% вырастет страховая часть. Таким образом, выплата вырастет большее чем на 1,5 тысячи рублей.
«Индексация с 1 марта – это обычное ежегодное изменение. Если брать страховую часть пенсии – она вырастет на 7,5 процента. То есть прибавка в среднем составит где-то 1,5 тысячи рублей», — сказал Звенигородский.
Никаких заявлений для индексации выплаты подавать не нужно — все перерасчёты производятся автоматически.

Кроме этого, на увеличение размера пособий могут рассчитывать россияне, которые получают пенсию по инвалидности, — сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжёлая группа. Стоит отметить, что для инвалидов I группы, которые достигли возраста 80 лет, повторное повышение выплат не предусмотрено.

Также с 1 марта вступят в силу изменения о сроках выплаты. Сергей Звенигородский подчеркнул, что теперь не нужно будет ждать целого квартала, чтобы получать деньги после выхода на пенсию.
«Изменение касается работающих пенсионеров, которые закончили свою трудовую деятельность и подали заявление. Раньше срок рассмотрения и постановки на учёт составлял квартал. То есть человек вышел в начале квартала на трудовую пенсию и квартал производился перерасчёт. Сейчас перерасчёт будет производиться в течение месяца. То есть на второй месяц уже будет производиться выплата с увеличением, с индексацией тех денег, которые накопились, пока человек работал», — объяснил эксперт.
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#деньги
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#выплаты
#россияне
#индексация
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Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
Дуров: владельцы Telegram-каналов с марта смогут получать деньги за рекламу
28 февраля 2024, 15:29

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Владельцы Telegram-каналов смогут получать деньги за рекламу уже с марта этого года. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров, чьи слова приводит Baza.
Он отметил, что со следующего месяца получение прибыли с рекламы станет доступно для рекламодателей из почти ста новых стран мира. Владельцы каналов будут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы.

Однако есть небольшой нюанс – прибыль будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin. Пользователи мессенджера смогут либо обналичить её, либо реинвестировать в продвижение и улучшение своих каналов, подчеркнул Дуров.

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#деньги
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Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности
28 февраля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Мытищинский парк Мира вошёл в пятёрку самых посещаемых парков Московской области, за прошедшую неделю там побывали около 28 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парк Мира привлекает посетителей всех возрастов. Там проводят развлекательные мероприятия, различные мастер-класс, есть аттракционы и фуд-корт. Кроме того, в парке функционирует каток, где организован прокат коньков, звучит музыка и тоже организована точка питания», — отметили в министерстве.
В рейтинге популярности подмосковных парков за минувшую неделю мытищинский парк Мира занял четвёртую строчку. На первом месте оказался парк «Пехорка» в Балашихе с 43 тысячами посетителей, на втором — парк Толстого в Химках (39 тысяч гостей), а третье место занял Фабричный парк в Истре, в котором за неделю побывали 30 тысяч человек. Замыкает недельный топ-5 парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей.

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