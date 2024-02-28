Психолог Булгакова: Будьте добрее к открыткам от родственников в мессенджерах

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рекомендовала более терпимо и позитивно относится к открыткам от родственников в мессенджерах.
Она пояснила, что для многих людей регулярное пересылание таких открыток является элементом общения, и, вероятнее всего, человек, присылающий вам такой контент, действительно делает это с добрыми намерениями.
Ранее психолог Виктория Волк заявила, что от апатии в конце зимы может помочь цветотерапия.
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«Для них это элемент общения, своего рода традиция. Раньше на праздники мы всегда получали и отправляли поздравления, заглянув в почтовый ящик, в наше время это сделать — секундное дело. Можно немножко слукавить — сослаться на отсутствие времени на просмотр картинок, маленькую память смартфона и т. д. Но в целом — будьте добрее и постарайтесь отнестись к этому с положительной стороны», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Булгакова.
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Мелисса Тимофеева