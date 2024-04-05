«Тупые» советы: Психолог Хорс о пользе отдыха на природе при депрессии

Фото: iStock/Liubomyr Vorona
Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
Вдвойне неверно такие советы давать людям, находящимся в депрессии, считает врач.
Кроме того, подобные советы могут только навредить, поскольку невозможность человека с депрессией гулять на свежем воздухе из-за отсутствия сил может привить ему чувство неполноценности.
Ранее Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.
Читайте также:
Психолог Дугенцова назвала эффективный метод справится со страхом выступлений
Психолог Хорс рассказал, как справляться с тревожностью после теракта
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
«Советы почаще ездить на природу – тупые. Потому что, если человек может – он едет жарить шашлыки на дачу, в парк и т. д. А если не едет, значит, не получается, ему тяжело найти для этого время и силы. А самое тупое – советовать пойти на природу людям, находящимся в депрессии. Они вообще не в ресурсе, им сложно почистить зубы, а им говорят гулять», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Ранее Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.
Читайте также:
Психолог Дугенцова назвала эффективный метод справится со страхом выступлений
Психолог Хорс рассказал, как справляться с тревожностью после теракта
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Мелисса Тимофеева