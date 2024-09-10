Прилепин призвал изучать в школах стихи из сборника «ПоэZия русской зимы»

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Писатель Захар Прилепин заявил, что произведения из сборника «ПоэZия русской зимы» нужно изучать в школах.
«Это сборник, подводящий некоторые итоги зимней кампании и всей этой истории, которая началась зимой. Это настоящая работа, которая стала фактом русской литературы как таковой, и по этому сборнику будут изучать состояние поэзии спустя годы, десятилетия. Эта поэзия должна быть в школах и университетах, и там точно есть тот уровень, который позволяет поэтам находиться на одном уровне с Твардовским, Симоновым, Берггольц», — пояснил в беседе с RT Прилепин.
А до этого детский психолог Ирина Таранова отметила важность подвижных игр на улице для школьников, в частности для тех, у кого есть признаки СДВГ и гиперактивности.
«Я за нейропсихологическую коррекцию. Внешне это выглядит как задание, которое интеллектуальное и связано с физической активностью. Игра в «классики» — это классическая нейропсихологическая игра. Раньше коррекционную работу по дозреванию мозга выполняли улицы. Все детские игры, в которые прошлые поколения играли на улице были нейропсихологическими», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.
Ранее сообщалось, что учёба по новым единым учебникам истории начнется в сентябре 2025 года, в федеральный перечень их планируется включить в конце текущего года.
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