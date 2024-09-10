Прилепин призвал изучать в школах стихи из сборника «ПоэZия русской зимы»

Масштабная программа по ремонту подъездов многоквартирных домов реализуется в Московской области, с начала года в регионе отремонтировано около полутора тысяч объектов, завершить выполнение программы планируется до начала ноября. Об этом сообщил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.