Преподаватель «Подмосковья» стал призёром Всероссийского конкурса «Мастер года — 2024»

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Основная цель этих мероприятий заключалась в распространении культуры безопасности и повышении осведомлённости о гражданской обороне. Преподаватели продемонстрировали правила использования общевойскового защитного костюма, объяснили основы оказания первой помощи, обсудили безопасное поведение и противопожарные меры на территории колледжа, а также предоставили информацию о действиях учащихся в случае пожара.Кроме того, были рассмотрены вопросы использования индивидуальных средств защиты, представлена краткая история создания гражданской обороны, её основные задачи и режимы работы. Также была предоставлена информация о порядке эвакуации из здания колледжа при пожаре, наличии эвакуационных выходов и правилах использования огнетушителя.Во время занятий студенты проявили активность и творческий подход, отражая тему безопасности на плакатах. Они посмотрели фильм, продемонстрировали навыки изготовления и использования марлевых повязок, противогазов и кровоостанавливающих жгутов, а также отработали правила оказания первой помощи.В конце мероприятия была проведена викторина, на вопросы которой студенты ответили активно и правильно, продемонстрировав глубокие знания в области обеспечения безопасности.