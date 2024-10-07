Преподаватель «Подмосковья» стал призёром Всероссийского конкурса «Мастер года — 2024»

Фото: Министерство образования Московской области
Заключительный этап IV Всероссийского конкурса «Мастер года — 2024» для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений состоялся в Тюмени. Преподаватель колледжа «Подмосковье», специализирующийся на сестринском деле, Светослав Масанин вошёл в десятку лучших и получил награду, сообщает Министерство образования Московской области.
Жюри впечатлил урок Светослава на тему «Предхирургическая обработка раны». На этом уроке преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстренных ситуациях, использовании очков виртуальной реальности в хирургии и оказании первой помощи при задымлении.
Светослав Сергеевич поделился своими впечатлениями от конкурса с информационным агентством «Тюменская линия».
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Светослав Сергеевич поделился своими впечатлениями от конкурса с информационным агентством «Тюменская линия».
«Этот конкурс мне дал развитие, я очень много общаюсь с коллегами, у нас много деловых встреч проходит, конференций. Набираюсь педагогического опыта, узнаю новые методики. Конкурс мне понравился, а еще больше мне понравилось, как я провел урок. Тюменский медицинский колледж и студенты были отлично подготовлены, создали максимально комфортные условия. Во многом благодаря им и моей команде, которая сопровождала меня в течение всего времени подготовки, я добился такого успеха», — рассказал призер.Масанин призвал своих коллег принять участие во Всероссийском конкурсе педагогов СПО «Мастер года», назвав его полезным испытанием, которое не стоит бояться.
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Дайана Хусинова