В Москве задержали троих школьников за обсуждение взрыва школы в чате

Фото: iStock/vmargineanu
В Москве задержали троих девятиклассников, которые обсуждали в чате взрыв в школе. При этом один парень пытался сделать бомбу. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, три одноклассника не сильно были рады началу учебного года и выражали свое недовольство в школьном чате. Один в шутку отправил другому фото футляра в виде боевой гранаты. Ученик шутку оценил и предложил принести муляж гранаты на линейку, чтобы сорвать уроки. К обсуждениям присоединился и третий подросток, отправив фото того, как он пытается смастерить взрывчатку в гараже. Его окружали канистры с неизвестным веществом, странные емкости и бутылка водки. Вместе с этим фото он отправил сообщение: «Школе придет конец». На что другой одноклассник ответил: «Ты ещё не знаешь, что я принесу, будет сюрприз».
Сообщения заметил учитель, передал информацию директору, последний обратился в полицию. Подростковой перепиской занялся отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Оказалось, что один школьник просто пошутил, а вот второй действительно интересовался информацией о создании взрывчатки и экспериментировал в гараже, но взрывать школу все-таки не собирался, а фото прислал для поддержания беседы.
Подростков задержали и допросили, а также направили запрос на проверку в органы опеки. В гараже устроили обыск. Кроме того, с ребятами провели воспитательную беседу.
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Сообщения заметил учитель, передал информацию директору, последний обратился в полицию. Подростковой перепиской занялся отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Оказалось, что один школьник просто пошутил, а вот второй действительно интересовался информацией о создании взрывчатки и экспериментировал в гараже, но взрывать школу все-таки не собирался, а фото прислал для поддержания беседы.
Подростков задержали и допросили, а также направили запрос на проверку в органы опеки. В гараже устроили обыск. Кроме того, с ребятами провели воспитательную беседу.
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Элина Позднякова