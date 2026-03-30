«Преследовало привидение»: мужчина попытался открыть дверь самолёта и напугал пассажиров
На борту самолёта Airbus A321 авиакомпании IndiGo, следовавшего из Бангалора в Варанаси, произошёл тревожный инцидент.
Как сообщил телеканал NDTV, один из пассажиров попытался открыть аварийную дверь, объяснив свои действия тем, что увидел привидение.
По данным источника, мужчина дважды дёрнул за ручку аварийного выхода, когда самолёт уже находился на высоте около 150 метров и заходил на посадку. Экипаж оперативно вмешался и не допустил открытия двери, однако пилоту пришлось прервать снижение и уйти на второй круг ради безопасности более чем ста человек на борту.
В авиакомпании подчеркнули, что действия экипажа соответствовали всем требованиям безопасности. В итоге самолёт благополучно приземлился в аэропорту Варанаси, пострадавших нет, хотя пассажиры испытали серьёзный стресс.
После посадки нарушителя задержали. На допросе он заявил, что действовал в состоянии паники и пытался покинуть самолёт, поскольку, по его словам, его преследовало «привидение».
