В Кении крокодил набросился на женщину у реки и утащил её на дно
В Кении крокодил напал на женщину, когда она набирала воду в реке, и утащил её на дно. Как сообщает Citizen Digital, инцидент произошёл днём 24 марта на реке Яла в районе Усигу.
35-летняя кенийка подошла с ведром к воде, и хищник неожиданно атаковал её. Очевидец увидел, как крокодил затянул жертву на середину реки, и поднял тревогу. Спасатели из кенийской службы дикой природы вместе с местными жителями искали жертву около двух часов, а затем извлекли из воды её растерзанное тело.
Заместитель главы округа пояснил, что женщина пришла к реке, когда уровень воды поднялся из-за сезона дождей, а крокодилы стали особенно активны. Останки доставили в морг больницы Бондо для судебно-медицинской экспертизы.
Местные жители призвали власти принять меры в связи с участившимися нападениями рептилий. Чиновники предупредили сельчан, что стирка одежды и мытьё посуды в Яле подвергают их смертельной опасности.
