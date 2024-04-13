«Превратилась в ноль»: Продюсер объяснил, почему слава Пугачёвой в РФ потеряна навсегда

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Все попытки примадонны Аллы Пугачёвой вернуть любовь россиян обречены на провал, заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro.
«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — заявил Дзюник.
Он также заявил, что Пугачёва старается выжать из Родины всё, что возможно. Она до последнего будет пытаться напомнить о себе российскому зрителю, однако, попытки эти бессмысленны, констатировал продюсер.
Напомним, в начале марта 2024 года певица выпустила новый альбом впервые за 16 лет.
Недавно телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена выпустить фильм об Алле Пугачёвой.
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