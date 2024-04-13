«Превратилась в ноль»: Продюсер объяснил, почему слава Пугачёвой в РФ потеряна навсегда

Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской ушёл на СВО, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник СМИ, таким образом Алексей Блиновский пытается избежать развала своей бизнес-империи.



Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп».



Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

Евгения Парфентьева