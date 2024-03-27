Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи после теракта в «Крокусе»

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Певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин после теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующий комментарий она оставила в запрещенной в России соцсети.
Уроженка Таджикистана Манижа в своей публикации осудила момент применения физической расправы и пыток к террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл», при их задержании. Певица назвала это зрелище «публичной пыткой».
Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».
Алла Борисовна не прошла мимо такой публикации и высказала свою солидарность. Кроме того, Примадонна российской эстрады попросила прощения.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.
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Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».
«Прости», — написала Пугачева под публикацией девушки.Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.
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Мария Федоровцева