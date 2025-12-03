На маршруте Сланцы-Кингисепп снова произошёл конфликт между пассажирами
В автобусе № 104 между Сланцами и Кингисеппом разразилась настоящая потасовка. Пенсионерка попыталась отвоевать сидячее место у студентки, но вместо вежливой просьбы начала агрессивно нападать на девушку. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Молодая пассажирка не растерялась и ответила тем же. Бабушка начала угрожать окружающим. Ситуацию спас взрослый мужчина, который вмешался и успокоил агрессивную женщину. После этого пенсионерка сменила крики на более адекватные слова.
Местные жители отмечают, что подобные инциденты происходят нередко. Пожилые люди в автобусе часто ведут себя вызывающе, провоцируя конфликты с молодежью. Студенты даже не заходят в салон, если замечают знакомых бабушек.
