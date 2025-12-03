На маршруте Сланцы-Кингисепп снова произошёл конфликт между пассажирами

03 декабря 2025, 16:01

В Ленобласти пенсионерка накинулась на студентку из-за сидячего места в автобусе

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В автобусе № 104 между Сланцами и Кингисеппом разразилась настоящая потасовка. Пенсионерка попыталась отвоевать сидячее место у студентки, но вместо вежливой просьбы начала агрессивно нападать на девушку. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».