Четыре парня завели девочку в туалет KFC и изнасиловали
В Париже 13-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования. Об этом пишет газета Le Figaro.
Все произошло в ресторане KFC на улице Берже. Школьница проводила вечер в компании подруги и молодых людей. Во время прогулки полицейские остановили ее приятельницу. Сама девочка последовала за четырьмя юношами в заведение.
Через некоторое время она выбежала и обратилась за помощью к прохожим. В свою очередь, незнакомцы подошли к полицейским, сообщив, что ее изнасиловали в туалете точки питания. Пострадавшая оказалась в больнице.
Вскоре стражи порядка задержали парней в возрасте от 18 до 24 лет. Против них возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Известно, что они состоят в одной из местных банд.
По данным издания, жители района в последние месяцы стали больше жаловаться на отсутствие безопасности. Уровень преступности вырос на 57,6% за год.
Читайте также: