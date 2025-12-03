Жителя Брянской области будут судить за поджог пьяного мужчины
В Брянской области будут судить мужчину, который поджег пьяного собутыльника. Прокуратура сообщила, что инцидент произошел в сентябре в поселке Белые Берега Фокинского района, пишет РИА Новости.
По версии следствия, 43-летний обвиняемый облил бензином 37-летнего друга, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Жертва не смогла оказать сопротивление. В результате поджога потерпевший получил серьезные ожоги, охватившие около 60% тела. Несмотря на медицинскую помощь, он скончался в больнице через несколько дней.
Кроме того, фигурант совершил кражу бензинового триммера стоимостью более 5 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска.
