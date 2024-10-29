Преждевременная смерть: Токсиколог раскритиковал заявление ученых о вреде газовой плиты

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Ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан.
Испанские учёные пришли к выводу, что пора избавляться от газовых плит, потому что во время приготовления еды на газу выделяются вредные твёрдые частицы, которые вызывают появление респираторных заболеваний и способствуют возникновению астмы.
Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с «Радио 1» опроверг новость об опасности газовой плиты.
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Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин в беседе с «Радио 1» опроверг новость об опасности газовой плиты.
«Я нигде не встречал (ни в научной литературе, ни на практике) о том, что при сгорании природного газа образовываются какие-то вредные частицы. Безусловно, во время горения происходит уменьшение концентрации кислорода, но единственное, на что следует ориентироваться — необходимая вентиляция. А чтобы какие-то вредные частицы... — это ерунда. При горении природного газа образуются только лишь углекислый газ и вода», — объяснил токсиколог.
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Анастасия Бондарева