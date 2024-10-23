Удушил газ: Химик прокомментировал таинственную смерть российской журналистки в Ташкенте

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В Узбекистане от отравления неизвестным веществом умерла российская журналистка и ее спутник. Это произошло в одной из гостиниц Ташкента. Из-за отравления неизвестным веществом погибли три человека, сообщила Генпрокуратура Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации правоохранительных органов, причиной гибели мог стать болотный газ — в ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн.
Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Кривецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что представить смерть из-за болотного газа сложно.
По его словам, человек может почувствовать недомогание, головокружение или боль, если метана будет очень много в кислороде, но случаи смерти очень редки.
Химик добавил, что в случае происшествия в Узбекистане лучше задаться вопросами о других газах: угарном и углекислом, которые как раз могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания.
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Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Кривецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что представить смерть из-за болотного газа сложно.
«Болотным газом принято называть метан, он же природный газ. Это простейший углеводород. Он знаком тем, у кого дома есть газовая плита. Он без цвета и запаха, его никак не почувствовать человеку. К тому же метан — один из самых малотоксичных газов из всех углеводородов», — объяснил эксперт.
По его словам, человек может почувствовать недомогание, головокружение или боль, если метана будет очень много в кислороде, но случаи смерти очень редки.
«Метан легкий, в два раза легче воздуха, поэтому если помещение вентилируется, то метан быстро улетучится. Опасности он не представляет, только если пожарную. При концентрации более 5% в воздухе он может привести к возгоранию», — сказал специалист.
Химик добавил, что в случае происшествия в Узбекистане лучше задаться вопросами о других газах: угарном и углекислом, которые как раз могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания.
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Анастасия Бондарева