Удушил газ: Химик прокомментировал таинственную смерть российской журналистки в Ташкенте





Читайте также:

​

Ургант раскрыл, что было в книге, за которую

он получил миллионы

«Делать бизнес»: Эксперт оценил идею Госдумы

о сокращении тюремного срока за чтение книг

Литэксперт Корнев раскрыл,

как избежать состояния «нечитуна»

​

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поблагодарил руководителя авторского коллектива, председателя совета депутатов городского округа Геннадия Пензова и авторов под руководством известного историка Юрия Горина. Их упорный труд продолжался почти год, и в результате была создана книга, в которой истории выдающихся людей переплетаются с историей Наро-Фоминска.Те, кто сегодня получил эти уникальные издания, продолжат традиции служения Наро-Фоминской земле. А ныне живущие почётные граждане продолжат передавать молодому поколению свой богатый опыт, патриотизм и преданность делу. Ведь история почётных граждан Наро-Фоминской земли — это книга без конца.