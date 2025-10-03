Президент Путин поздравил педагогов с грядущим Днем учителя

03 октября 2025, 18:12

Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с приближающимся профессиональным праздником — Днём учителя. Об этом говорится на сайте Кремля.





День учителя отмечается 5 октября и посвящается всем, кто занимается обучением и воспитанием. Праздник выражает уважение, благодарность и признание важной роли учителя в обществе.





«Еще раз поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником, с Днем учителя», — сказал глава государства.