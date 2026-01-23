Президент Путин приехал в МФТИ в преддверии Дня студенчества
Президент России Владимир Путин 23 января приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех). В вузе главу государства встретил ректор Дмитрий Ливанов. Он представил ему итоги работы университета за прошедший год. Также ожидается общение Путина со студентами.
МФТИ создали в 1946 году как физико-технический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и впоследствии дали второе официальное название — Физтех. Среди основателей института называют будущих лауреатов Нобелевской премии Петра Капицу, Льва Ландау и Николая Семенова.
В 1951 году учебное заведение стало самостоятельным. Институт изначально формировался как площадка для подготовки исследовательской и инженерной элиты страны. За более чем 75 лет его выпускниками стали десятки академиков, а также известные ученые и изобретатели.
Путин регулярно посещает университеты в преддверии Дня студенчества. В январе прошлого года он был в МГУ, где поздравил коллектив с присвоением ордена «За доблестный труд», вручил награду ректору Виктору Садовничему и отметил роль университета как «сердца отечественного образования и науки» на протяжении 270 лет.
Читайте также: