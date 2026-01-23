Президент Путин приехал в МФТИ в преддверии Дня студенчества

23 января 2026, 17:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 23 января приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех). В вузе главу государства встретил ректор Дмитрий Ливанов. Он представил ему итоги работы университета за прошедший год. Также ожидается общение Путина со студентами.