Путин заявил о готовности направить в «Совета мира» $1 млрд из замороженных активов РФ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Россия готова выделить один миллиард долларов на цели «Совета мира», используя для этого ранее замороженные американской стороной активы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с постоянными членами Совбеза страны.



Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп пригласил президента России в создаваемый «Совет мира» по урегулированию в секторе Газа. Он уже объяснил журналистам свое решение.

Сенатор Широков назвал Совет мира фантазией Трампа
Временное членство бесплатное, сроком на три года. За получение постоянного места в «Совете мира» президент США предлагает странам заплатить около одного миллиарда долларов.

В Кремле указали, что рассчитывают на дальнейшие контакты с американскими партнерами для прояснения всех аспектов инициативы американского лидера.

«Мы могли бы направить в «Совет мира» один миллиард долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин.
