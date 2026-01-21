Путин заявил о готовности направить в «Совета мира» $1 млрд из замороженных активов РФ

21 января 2026, 23:32

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Россия готова выделить один миллиард долларов на цели «Совета мира», используя для этого ранее замороженные американской стороной активы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с постоянными членами Совбеза страны.





Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп пригласил президента России в создаваемый «Совет мира» по урегулированию в секторе Газа. Он уже объяснил журналистам свое решение.





Сенатор Широков назвал Совет мира фантазией Трампа

«Мы могли бы направить в «Совет мира» один миллиард долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин.