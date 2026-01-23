Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа как полезную для обеих сторон

23 января 2026, 06:57

Юрий Ушаков и Джаред Кушнер (Фото: www.kremlin.ru)

Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Кремле можно считать во всех смыслах полезными для обеих сторон. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводят на официальном сайте Кремля.





Напомним, что Путина и Уиткофф встретились в Москве поздно вечером 22 января. Их переговоры продлились 3 часа 39 минут, после чего американская делегация отправилась в аэропорт для вылета в Объединённые Арабские Эмираты. Там запланировано провести первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины.





«Переговоры (...) были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными», — отметил Ушаков.