Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года

22 января 2026, 23:28

Фото: iStock/SeventyFour

Президент РФ Владимир Путин продлил своим указом пилотный проект по реформе высшего образования в России до 2030 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.





Первоначально проект намеревались реализовывать в течение трёх учебных годов, с 2023/24 по 2025/26. Теперь его действие распространят до 2029/30 учебного года.



Реформа, запущенная в мае 2023 года, охватывает шесть ведущих университетов страны, включая МАИ, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.



