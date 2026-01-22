Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин продлил своим указом пилотный проект по реформе высшего образования в России до 2030 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Первоначально проект намеревались реализовывать в течение трёх учебных годов, с 2023/24 по 2025/26. Теперь его действие распространят до 2029/30 учебного года.
Реформа, запущенная в мае 2023 года, охватывает шесть ведущих университетов страны, включая МАИ, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.
В рамках инициативы разработали 173 новые образовательные программы по трёхступенчатой системе, которая включает базовое и специализированное образование, а также аспирантуру.
Ранее сообщалось, что почти 80% старшеклассников Подмосковья хотят получить высшее образование. При этом среди учеников 9 классов и младше 56% планируют закончить старшую школу, а затем продолжить обучение.
Напомним, что в Московской области продлили сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации в 2026 году. Теперь школьники могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 2 февраля, а на ОГЭ — до 2 марта включительно.