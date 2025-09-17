Президент Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов РФ
Президент России Владимир Путин удостоил званий заслуженных артистов двоих деятелей культуры. Указ главы государства опубликовали на портале правовой информации.
Речь идет о балерине Любови Андреевой и певце Марке Тишмане.
«Присвоить почетное звание Андреевой Любовь Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного Бюджетного учреждения культуры «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», — сказано в указе.
Ранее, 6 сентября, Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу Ларису Долину за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.