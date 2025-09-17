Путин поручил подготовить новую прямую линию

17 сентября 2025, 16:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации приступить к подготовке новой прямой линии. Об этом сообщает РБК.





Соответствующее заявление глава государства озвучил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.



«С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — сказал Путин.