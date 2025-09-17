Путин наградил подмосковных теннисисток Андрееву и Шнайдер

17 сентября 2025, 19:03

оригинал Фото: пресс-службе Минспорта МО

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени подмосковных теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.