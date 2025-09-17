Достижения.рф

Путин наградил подмосковных теннисисток Андрееву и Шнайдер

оригинал Фото: пресс-службе Минспорта МО

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени подмосковных теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.



Андреева и Шнайдер выступают в парном разряде. Их совместная карьера началась на Олимпиаде в Париже, где они стали единственными российскими призёрами. Она продолжилась успешными выступлениями на турнирах WTA и Большого шлема.

Девушки завоевали серебро Олимпийских игр 2024 года, титул турнира WTA 1000 в Майами в 2025-м. Кроме того, они одержали победу на турнире в Брисбене в текущем году и вышли в финал «Ролан Гаррос 2025».

Лора Луганская

