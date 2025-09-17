Замруководителя администрации Путина подал в отставку
Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак в выходные подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с решением чиновника.
По словам одного из информаторов, в среду у Козака намечается встреча с коллективом. Собеседники издания утверждают, что чиновник рассматривает варианты работы в коммерческой сфере.
Козак — давний соратник главы государства Владимира Путина. С приходом российского лидера в 2000 году он занял пост заместителя, затем первого заместителя руководителя администрации, а в 2004 году перешёл в правительство.
Позже Козак занимал должности полпреда в Южном федеральном округе, министра регионального развития и вице-премьера. В своей нынешней роли политик курировал управления по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В том числе отвечал за политику в отношении постсоветского пространства и представлял Россию в «нормандском формате».
В конце августа объявили о ликвидации этих управлений и создании нового — по стратегическому партнёрству и сотрудничеству. Им будет руководить первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.
