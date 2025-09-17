Замруководителя администрации Путина подал в отставку

17 сентября 2025, 19:10

РБК: Замруководителя администрации Путина Козак подал в отставку

Дмитрий Козак (Фото: kremlin.ru)

Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак в выходные подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с решением чиновника.