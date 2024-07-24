Росстат: В России не осталось семей, нуждающихся в деньгах на питание

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Впервые в России не осталось домохозяйств, которые испытывают дефицит денежных средств на пропитание. Количество же семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, находится на одном из максимальных уровней за много лет.
Об этом сообщают аналитики РИА Новости, основываясь на данных Росстата. В 2023 году впервые с 2004 года (более ранних сведений нет в открытом доступе). российские домохозяйства не заявили, что им не достаёт денег на еду. Годом ранее таких было 0,1% семей, а в 2004 году — 4,4%.
В то же время, количество семей, которые могут приобрести себе всё, что пожелают, выросло до 3,4%. Годом ранее их число составляло 2,7%. Это второй показатель после 2019 года, когда число домохозяйств, способных удовлетворить все свои потребности, составляло 3,5% от общего количества.
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