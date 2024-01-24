Президент Путин в ходе форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в РФ

Фото: сайт Кремля
Торжественная церемония старта Года семьи в России состоялась 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые», которых прошёл в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Начало года семьи дал Президент Российской Федерации Владимир Путин
«Я приветствую вас на всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением года учителя и наставника», — поприветствовал президент участников форума.Российский лидер отметил, что главным предназначением семьи является рождение детей, продолжение рода, продолжение народа и его многовековой истории.
Ранее Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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