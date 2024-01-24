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Президент Путин в ходе форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в РФ

24 января 2024, 07:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Торжественная церемония старта Года семьи в России состоялась 23 января на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые», которых прошёл в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Начало года семьи дал Президент Российской Федерации Владимир Путин

«Я приветствую вас на всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением года учителя и наставника», — поприветствовал президент участников форума.
Российский лидер отметил, что главным предназначением семьи является рождение детей, продолжение рода, продолжение народа и его многовековой истории.


Президент считает, что эффективность работы властей можно оценивать по повышение благосостояния семей. Кроме того, Путин считает, что многодетных семей должно становиться все больше.

Ранее Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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«Сбой.РФ»: количество жалоб россиян на работу Telegram превысило 5,5 тысяч
24 января 2024, 07:38

Фото: istock / I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», 24 января количество обращений россиян превысило 5,5 тысяч.

Больше всех жалоб зафиксировано в Новосибирской области (34%), Хабаровском крае (20%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%). Со сбоями также столкнулись жители Москвы, Приморского края и Башкирии.

По данным ряда пользователей, мессенджер работает нормально при включенном VPN.

Ранее стало известно, что мошенники обманывают граждан через фейковые профили директоров фирм. После нескольких общих фраз «руководитель» поручает бухгалтеру перевести средства по реквизитам, которые присылает. Если работник не замечает подмену, то деньги уходят на «левый» счёт, а фирма несёт убытки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Reuters: Израиль и ХАМАС согласны на месячное перемирие и обмен военнопленными
24 января 2024, 02:51

Фото: iStock/EA

Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие, во время которого они могут с двух сторон обменяться военнопленными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Министр отметил, что по имеющейся российской информации, западные страны и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#мир
#израиль
#палестина
#хамас
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RMF FM: Экс-глава МВД Польши Каминьский вместе со своим замом вышел из тюрьмы
24 января 2024, 02:33

Фото: iStock/macky_ch

Бывший министр внутренних дел Польши Каминьский и его заместитель Вонсик освобождены из тюрьмы после их повторного помилования президентом страны Анджеем Дудой, сообщает RMF FM.
«Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик были освобождены из тюрьмы. Менее чем за три часа до этого президент Анджей Дуда объявил, что помиловал политиков партии ПиС», — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше полиция задержала экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды, проходившей в президентском дворце. Каминьского и Вонсика признали виновными в превышении полномочий. Речь идёт о событиях, произошедших в 2007 году.

Президент Дуда в 2015 году амнистировал их, но нынешние польские власти утверждают, что у главы государства не было такого права.


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#польша
#тюрьма
#политика
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В США скончался 91-летний теле- и радиоведущий, лауреат «Эмми» Чарльз Осгуд
24 января 2024, 00:56

Фото: iStock/PeopleImages

Телеведущий CBS Чарльз Осгуд скончался в возрасте 91 года, сообщает издание Daily Mail. Ветеран-репортёр и давний ведущий программы «Воскресное утро» скончался после того, как ему поставили диагноз «слабоумие».
Журналист, получивший премию «Эмми», был ведущим CBS Sunday Morning в течение 22 лет и был ведущим продолжительного радиошоу «Досье Осгуда». Он проработал 45 лет в CBS News, прежде чем уйти на пенсию в сентябре 2016 года.

«Уже много лет люди — даже друзья и семья — спрашивают меня, почему я продолжаю это делать, учитывая мой возраст <...> Просто это было такое счастье — делать это! Кто бы не хотел быть тем, кто представит этих потрясающих рассказчиков, продюсеров, сценаристов и других», — сказал Осгуд после выхода на пенсию.

Осгуд вырос в Балтиморе, Филадельфии и Нью-Джерси, где он разносил газеты. После непродолжительной службы в армии он помог создать первый в стране платный кабельный канал WHCT в Хартфорде. Когда предприятие провалилось, Осгуд принял предложение друга по колледжу о должности ведущего эфира на радио ABC в Нью-Йорке в 1963 году.

Начиная с 1967 года, Осгуд был ведущим-репортером WCBS NewsRadio 88 в Нью-Йорке. Его отличительный стиль позволил ему получить работу в CBS Network, где он оставался до конца своей карьеры. Осгуд работал почти над каждым шоу в CBS News на протяжении почти пяти десятилетий работы в этой телекомпании.

За свою карьеру Осгуд получил четыре премии «Эмми», а также бесчисленное множество других наград, включая премию Джорджа Фостера Пибоди и награду Национальной ассоциации телерадиовещателей за выдающиеся заслуги.

Осгуд также был талантливым поэтом и прозаиком и часто играл на пианино во время своего воскресного утреннего шоу по праздникам. Иногда он выступал с профессиональными оркестрами, такими как The New York Pops, The Boston Pops и Mormon Tabernacle Choir.

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День студента или Татьянин день в 2024 году: история праздника, как отмечать
24 января 2024, 00:00

Фото: iStock/SeventyFour

Татьянин день в России традиционно празднуется 25 января. На эту дату также выпадет праздник, посвященный студентам. О том, как связаны торжества, когда они зародились, и какие приметы существуют, расскажет редакция «Радио 1».

Татьянин день или День студента 2024: когда отмечается


Изначально торжество отмечали только в храмах. 25 января было принято почитать мученицу Татьяну. Однако прежде дата церковного праздника выпадала на 12 января. После прихода к власти в России большевиков страна сменила Юлианский календарь на Григорианский, в результате чего произошел сдвиг дат по советскому календарю вперед примерно на 13 дней.

Более ста лет Татьянин день отмечается 25 января и дата торжества всегда неизменна.


Почему Татьянин день — День студента?


Татьянин день иначе называют Днем студента из-за совпадения даты торжеств. Праздник в честь мученицы Татьяны появился гораздо раньше и имеет трагическую историю.

Татьянин день: история торжества


Девушка жила в II–III веках в Риме. Она веровала в христианство, помогала бедным и проповедовала Евангелие.

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Когда начались гонения на христиан, Татьяну пытались принести в жертву. Язычникам не удавалось погубить девушку, она неустанно читала молитвы и идол раскалывался на части. Христианку казнили после многочисленных истязаний, после этого она была причислена к лику святых.

День студента: история праздника


25 января 1755 года императрица Екатерина подписала Указ об основании Московского университета. Это событие стало предпосылкой к установлению даты праздника, посвященного студентам. Президент России учредил торжество в 2005 году. Со временем студенты стали называть святую Татьяну покровительницей и даже просить ее о помощи на экзаменах и зачетах.

День студента: как отмечается


Студенты отмечают праздник масштабными гуляниями. Университеты и институты проводят тематические вечера, поздравляют учащихся. По телевидению в этот день транслируются фильмы и передачи, посвященные студентам.


Татьянин день или День студента: приметы


Большинство примет, связанных с Татьяниным днем связаны с учебой. Например, накануне экзамена студенты высовывают зачетку в окно и кричат: «Халява, приди!». Если кто-то из проходящих мимо людей ответит: «Уже в пути», значит сессия будет гарантировано сдана.

Также принято рисовать на последней странице зачетной книжки домик с трубой, из которой валит дым. Чем длиннее он получится, тем удачнее и легче будет образовательный процесс. 25 января также следует загадывать желание. Считается, что оно обязательно сбудется, но только если подумать о заветном на самой высокой точке города.

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#студенты
#указ
#церковь
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Подмосковная аварийная служба подготовила технику перед сильным снегопадом
23 января 2024, 22:45

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья заранее подготовила оборудование для устранения аварий и работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«По данным синоптиков, с вечера вторника в течение нескольких дней в Московском регионе ожидается снегопад. Особое внимание уделили подготовке мобильного оборудования и техники. Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры имеются 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование. У аварийных бригад также есть средства электрогазосварки», – говорится в сообщении.
Из ста сотрудников аварийно-восстановительной службы региона сформирован нештатный отряд. Как отметили в министерстве, их главная задача – оперативно реагировать на проблемы с подачей электричества и тепла в населённых пунктах.

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#аварии
#московская область
#подмосковье
#снег
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В Подмосковье проходят испытания поезда «Иволга» четвёртого поколения для МЦД
23 января 2024, 22:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Новейший электропоезд «Иволга 4.0», который планируется запустить по МЦД, проходит техническую обкатку на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Испытания проводятся без пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дверей в новом поезде стало больше, чем в «Иволге 3.0», – их число в каждом составе увеличилось на 18. Это значительно ускорит время высадки и посадки пассажиров. Внутри – обновлённый интерьер. Поменялся цвет сидений и поручней, подголовники теперь лилово-ежевичного цвета, в отличие от жёлтых в «Иволге 3.0», – уточнили в министерстве.
Для пассажиров, как и раньше, предусмотрены такие удобства, как USB-разъёмы, в том числе type-C, столики с беспроводной зарядкой, климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, крепления для велосипедов и зарядки для электросамокатов. А для комфорта машиниста и его помощника в кабинах поездов установлены микроволновка и холодильник.

В ближайшее время «Иволга» четвёртого поколения выйдет в рейсы с пассажирами на диаметры, заключили в Минтрансе.

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#мцд
#московская область
#подмосковье
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Скончался актер из сериала «Убойная сила» Александр Саюталин
23 января 2024, 22:06

Фото: iStock/trofimich

Ушел из жизни российский актер театра и кино Александр Саюталин. Ему было 60 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
При этом причина смерти Саюталина не раскрывается.

Актер родился 26 октября 1963 года. Он сыграл роли почти в 100 фильмах и сериалах. Самыми известными из них были «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Одну из последних ролей Саюталин получил в сериале «Невский».

23 января также стало известно о смерти вокалиста, гитариста и автора текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергея Ефременко (Ефр). Он скончался в возрасте 51 года в Петербурге. Причины смерти не также уточняются. Редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в своем Telegram-канале написал, что кончина Ефременко является невероятной.

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В Белгородской области сбили воздушную цель
Гладков: ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью
23 января 2024, 21:57

Фото: iStock/e-crow

Система противовоздушной обороны сбила воздушную цель в небе над Белгородской область. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что предварительно, при украинской атаке никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Ранее Гладков также сообщал, что хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом. Взрывной волной выбило окна. Также пострадали стены и линия электроснабжения. Человеческих жертв удалось избежать.

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