День студента или Татьянин день в 2024 году: история праздника, как отмечать

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Татьянин день в России традиционно празднуется 25 января. На эту дату также выпадет праздник, посвященный студентам. О том, как связаны торжества, когда они зародились, и какие приметы существуют, расскажет редакция «Радио 1».
Татьянин день или День студента 2024: когда отмечается
Изначально торжество отмечали только в храмах. 25 января было принято почитать мученицу Татьяну. Однако прежде дата церковного праздника выпадала на 12 января. После прихода к власти в России большевиков страна сменила Юлианский календарь на Григорианский, в результате чего произошел сдвиг дат по советскому календарю вперед примерно на 13 дней.
Почему Татьянин день — День студента?
Татьянин день иначе называют Днем студента из-за совпадения даты торжеств. Праздник в честь мученицы Татьяны появился гораздо раньше и имеет трагическую историю.
Татьянин день: история торжества
Девушка жила в II–III веках в Риме. Она веровала в христианство, помогала бедным и проповедовала Евангелие.
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Когда начались гонения на христиан, Татьяну пытались принести в жертву. Язычникам не удавалось погубить девушку, она неустанно читала молитвы и идол раскалывался на части. Христианку казнили после многочисленных истязаний, после этого она была причислена к лику святых.
День студента: история праздника
25 января 1755 года императрица Екатерина подписала Указ об основании Московского университета. Это событие стало предпосылкой к установлению даты праздника, посвященного студентам. Президент России учредил торжество в 2005 году. Со временем студенты стали называть святую Татьяну покровительницей и даже просить ее о помощи на экзаменах и зачетах.
День студента: как отмечается
Студенты отмечают праздник масштабными гуляниями. Университеты и институты проводят тематические вечера, поздравляют учащихся. По телевидению в этот день транслируются фильмы и передачи, посвященные студентам.
Татьянин день или День студента: приметы
Большинство примет, связанных с Татьяниным днем связаны с учебой. Например, накануне экзамена студенты высовывают зачетку в окно и кричат: «Халява, приди!». Если кто-то из проходящих мимо людей ответит: «Уже в пути», значит сессия будет гарантировано сдана.
Также принято рисовать на последней странице зачетной книжки домик с трубой, из которой валит дым. Чем длиннее он получится, тем удачнее и легче будет образовательный процесс. 25 января также следует загадывать желание. Считается, что оно обязательно сбудется, но только если подумать о заветном на самой высокой точке города.
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Анастасия Крестьянова