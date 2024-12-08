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Президент РФ посмертно наградил медиков, которые погибли при крушении Ми-2 под Кировом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медиков, которые погибли в октябре во время крушения вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ российского лидера опубликовали в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, передало агентство РИА Новости.
Вечером 26 октября в Кировской области у деревни Белеенки в лесу вертолёт санавиации Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» попал в катастрофу. На борту было четыре человека — пилот, медицинский работник и два фельдшера, все они погибли.

Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата за высокий профессионализм и самоотверженность, которые они проявили в рамках оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.




По информации регионального минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи. В её в составе он выполнил 377 вылетов.

Фельдшер Татьяна Гмызина трудилась в системе здравоохранения 30 лет – изначально фельдшером выездной бригады скорой помощи, потом медицинской сестрой – анестезистом. С 2024 года женщина вошла в состав отделения санитарной авиации.

Во время создания в 2017 году службы санитарной авиации фельдшер Сергей Широких стал одним из первых, кто был включен в состав авиамедицинской бригады. Всего он совершил больше 1,2 тысячи вылетов.

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Юрьев день 2024: когда отмечается, суть праздника и день памяти Георгия Победоносца
08 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto / gsermek

Юрьев день, также известный как Егорьев день, был тем редким случаем в году, когда крепостные крестьяне имели возможность сменить своего помещика. Этот праздник был связан с почитанием святого Георгия Победоносца, покровителя земледельцев. «Радио 1» расскажет об истории Юрьева дня, его значении и традициях.

Когда отмечается Юрьев день в 2024


На Руси святого Георгия Победоносца почитали под именами Юрий или Егорий, и он был одним из самых почитаемых святых. Именно его образ изображен на гербе Москвы.

В церковном календаре для святого Георгия предусмотрено три значимых праздника:

  • 6 мая — день мученической смерти святого Георгия.
  • 16 ноября — день, когда в IV веке был освящён храм в честь святого в Лидде.
  • 9 декабря — день освящения церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.
Дата 9 декабря, согласно старому стилю — 26 ноября, была на Руси известна как Юрьев день.

История Юрьева дня


По легенде, святой Георгий появился на свет в городе Белите (ныне Бейрут, Ливан) в семье обеспеченных христиан в конце III века. В молодости Георгий обладал выдающимся интеллектом, отвагой и крепким телосложением, поэтому решил посвятить свою жизнь военной карьере.

Во время службы Георгий стал высокопоставленным чиновником и доверенным лицом жестокого правителя Диоклетиана, который преследовал христиан. Однажды Георгий узнал, что одного из верующих приговорили к смертной казни на очередном судебном процессе. Он отправился к Диоклетиану и объявил о своём неверии в идолов, заявив, что исповедует веру в Иисуса Христа. Затем Георгий раздал всё своё имущество и освободил слуг.

Сначала Диоклетиан предложил Георгию отречься от своих убеждений, но тот остался непреклонен. Тогда император решил подвергнуть Георгия пыткам.

Однако усилия палачей не принесли результата — Георгий не изменил своей позиции и даже во время пыток продолжал молиться. Увидев, что продолжать мучения бессмысленно, Диоклетиан приказал казнить Георгия. В 303 году Георгий был обезглавлен в городе Никомидии (ныне Измит, Турция).

Фото: istockphoto / bpperry

Исторические источники указывают на то, что Юрьев день был учреждён в XI веке князем Владимиром Мономахом. В этот день праздновался день памяти святого Георгия, который считался защитником сельского хозяйства и животноводства.

Именно к 26 ноябрю по старому стилю (сейчас — 9 декабря) заканчивался сбор урожая, и наступало время выплаты крестьянам заработанных денег. Однако землевладельцы не учитывали реальный вклад работников и часто платили меньше, чем было положено. Поскольку Юрьев день также назывался Егорьевым днём, в русском языке возникло выражение «объегорить», что означает обмануть при расчётах.

Юрьев день был единственным днём, когда в XI–XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Это явление также называют «крестьянским выходом».

Кто такой Георгий Победоносец и как он связан с Юрьевым днем


Этот праздник посвящён христианскому мученику Георгию Победоносцу, который прославился благодаря одному из чудес — победа над змеем, опустошавшим земли.

На иконах его изображают как всадника, поражающего змея копьём. С XIV века этот образ стал символом Русского государства и гербом Москвы.

Георгий Победоносец имел большое значение для крестьян. В народе его часто называли Юрием или Егорием, что объясняет разнообразие названий этого праздника.


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Почему Георгия прозвали Победоносцем


Святого Георгия называют Победоносцем из-за его духовной победы над мучителями и непоколебимой веры.

Кроме того, Георгия так стали называть из-за того, что он спас девушку от змея, пронзив чудовище копьём.


Почему Георгий Победоносец изображен на гербе России


На протяжении многих столетий святой Георгий защищает Москву. Его изображение на государственном гербе России подчёркивает исключительную роль города в истории всей страны.

Образ Георгия Победоносца, олицетворяющий неизбежную победу добра над злом, символизирует величие и могущество Москвы и всей России.

Этот образ — знак знак мужества, защиты и победы над внешними и внутренними угрозами. На гербе России он изображен как всадник, поражающий дракона — символ зла и тирании.

Фото: istockphoto / Hermsdorf

Традиции на Юрьев день


В отличие от других православных праздников, на Руси Юрьев день был днём труда, а не отдыха. В этот день люди начинали готовиться к зиме: утепляли окна, запасались дровами и выполняли другие необходимые работы по хозяйству.

Также было принято отдавать долги.

Кроме того, на Юрьев день произносили заговоры против волков, чтобы защитить домашний скот. Тогда верили, что с начала праздника и до Рождества волки собираются в стаи и нападают на домашних животных, будто бы Святой Георгий «открывает» их пасти.

Также в этот день люди обращали внимание на природу, чтобы не упустить важные приметы.

Приметы и обычаи на Юрьев день


Приметы на Юрьев день:

  • Если на Юрьев день много снега, то в мае деревья станут зелёными;
  • морозы в Юрьев день предвещают холодную зиму;
  • утренний иней на Юрьев день указывает на богатый урожай в следующем году;
  • если в праздничный день ветер дует с севера, то скоро наступят заморозки.
Кроме того, на Юрьев день молились святому Георгию о здоровье скота и богатом урожае.

Что означает «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»


В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день был запрещён. Теперь они должны были оставаться у своего помещика на всю жизнь. Так у них отобрали последнюю возможность сменить хозяина и улучшить своё положение.

В то время и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая выражала разочарование от несбывшихся надежд.

Так говорят, когда происходят внезапные перемены к худшему.

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Открылся собор Парижской Богоматери после реставрации
07 декабря 2024, 21:58

Фото: iStock/ Jean-Luc Ichard

Во Франции после реставрации открылся собор Парижской Богоматери. Его восстанавливали пять лет, сообщил Телеграм-канал Mash.
Специалисты трудились пять лет, чтобы восстановить Нотр-Дам-де-Пари после пожара в 2019 году. Тогда огонь уничтожил крышу и легендарный шпиль собора Парижской Богоматери, но само здание уцелело. Пожарные спасли как минимум треть всех произведений искусства и христианских реликвий, даже терновый венец Иисуса Христа и тунику короля Людовика IX Святого.

Открытие состоялось в присутствии глав 40 государств. Церемония прошла при усиленных мерах безопасности, а для осуществления безопасности периметра привлекли примерно 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Среди гостей были президент Франции Эммануэль Макрон и победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

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#франция
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Роскосмос показал спутниковый снимок циклона, который накрыл Москву
07 декабря 2024, 16:34

Фото: iStock/ MahmutSonmez

Госкорпорация «Роскосмос» выложила снимок циклона, который накрыл Москву, в Телеграм-канал.
Снимок был сделан со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» — на нём видно как столицу Российской Федерации окутал снег.

«Спутники «Роскосмоса» следят за циклоном над Москвой», — обратили внимание представители госкорпорации.

Центральный регион Российской Федерации накрыл снегопад. Синоптики полагают, что снежный покров в Москве вырастет до девяти сантиметров, подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные 7 и 8 декабря в Москве ожидаются снегопады, облачность и сильный ветер. Эксперт отмечала, что в столице минимальная температура будет -4...-6 °C, максимальная — -1...-3 °C. Ночь воскресенья будет ещё относительно холодной.



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#снегопад
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#роскосмос
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Mash: компания Пригожина «Конкорд-М» перешла новому собственнику
07 декабря 2024, 15:34

Фото: iStock/ LeonidKos

Компания «Конкорд-М», которая принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, перешла к новому собственнику, передал Телеграм-канал Mash.
Владельцем компании стал некий Роман Козлов, данных о нём нет в открытых источниках. После смерти Евгения Пригожина у фирмы длительный период не было владельца — ни дети, ни жена Людмила не взяли себе основной актив покойного.

Бывший руководитель ЧВК «Вагнер» основал «Конкорд-М» ещё в 2007 году. За период своей работы компания получила по тендерам около 900 миллионов рублей, она поставляла обеды в Государственную Думу, правительства Москвы и иных регионов.

Последний контракт «Конкорд-М» выиграла в 2019 году, а за прошлый год зафиксировала убыток в 54 миллиона рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. У компании был долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей.

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#чвк
#бизнес
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«Рашка»: Казахстанская спортсменка оскорбительно высказалась о России
07 декабря 2024, 14:09

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова написала в социальной сети, что не видит смысла в получении российского паспорта. Она пренебрежительно назвала нашу страну «Рашкой».
«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт. Надеюсь, казахстанцев там нет!» — написала она.

Сатыбалдинова — мастер спорта по тяжелой атлетике, позже переключившаяся на бокс. Она постоянно проживает в Соединённых Штатах с 2017 года. В октябре 2024 года спортсменка заявила о желании вступить в Национальную гвардию и сдала тест для проверки профпригодности к военной службе. У нее 112 тысяч подписчиков в социальной сети

21 октября по указу Владимира Путина гражданство Российской Федерации получили получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян и канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт.

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#сша
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Джопуа: в Россию стали пропускать автомобили с мандаринами из Абхазии
07 декабря 2024, 14:05

Фото: iStock/ nitrub

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что в РФ начали пропускать фуры с мандаринами из Абхазии через границу, передало агентство «Интерфакс».
Беслан Джопуа уточнил, что на российско-абхазской границе образовалась пробка из больше чем 20 машин, которые перевозят цитрусовые плоды из Абхазии в Российскую Федерацию. Задержка произошла в связи с тем, что российские санитарные службы обнаружили в некоторых поставках западный цветочный трипс. Из-за этого фито-санитарный контроль ужесточили и проводят тщательные проверки сельскохозяйственной продукции, которую вывозят из республики.

6 декабря власти Абхазии сообщили о запрете со стороны РФ на ввоз мандаринов из республики. Исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба отметил, что санитарные службы республики говорят об отсутствии в цитрусовых какой-либо вредоносной мушки.

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#мандарины
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Учёные из США обнаружили следы фентанила в тканях дельфинов из Мексиканского залива
07 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/ Bankim Singh

Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи в США вместе с рядом научных учреждений обнаружили следы фентанила и иных фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, которые обитают в Мексиканском заливе, сообщил журнал iScience.
Фентанил выявили в жировой ткани шести тел дельфинов, а ещё в образцах 30 иных особей. Ученые из США отмечают, что фентанил, как и остальные фармацевтические соединения, может накапливаться в организме морских обитателей — это представляет угрозу для здоровья экосистем и пищевых цепей.

В рамках исследования учёные проанализировали 89 образцов жира, в том числе шесть от мертвых дельфинов и 83, которые собрали у живых с помощью биопсии. Они обнаружили более 3000 химических соединений, фармацевтические вещества, седативные препараты и релаксанты.

У дельфинов из заливов Редфиш, Лагуна-Мадре и залива Миссисипи выявили накопление загрязняющих веществ. Результаты исследования отражают долгосрочные последствия воздействия загрязнений, так как часть анализируемых образцов были старше десяти лет. Препараты, которые обнаружили в тканях дельфинов, могли появиться в их организмах из-за загрязненной добычи или сточных вод.

Возможная причина загрязнения — сброс фармацевтических соединений в воду, полагают учёные. Так как дельфины — биоиндикаторы состояния морской среды, состояние особей может быть сигналом о более широких экологических проблемах.

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#ученые
#сша
#препараты
#море
#животные
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Прилетевшей без билета из Нью-Йорка в Париж россиянке запретили путешествовать
07 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/ Tatiana Terekhina

Россиянке Светлане Дали, которая прилетела в Париж из Нью-Йорка без билета, озвучили приговор, сообщил телеканал CNN.
Светлану Дали отпустили из зала суда в Бруклине в Соединённых Штатах Америки, но ей запретили бывать в аэропортах и путешествовать. Ещё нарушительнице придётся сдать проездные документы, после этого у неё не получится покинуть территорию, на которой ей предъявили обвинения.

Также Светлане Дали будет нужно соблюдать комендантский час, проходить обследования и психическое лечение в рамках рассмотрения ее дела. Всего женщине назначено больше десяти разных требований. Отмечалось, что суд не принял решение об уплате залога для выхода на свободу.

57-летняя Светлана Дали незаконно проникла на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, который летел из Нью-Йорка в Париж. Женщина пряталась в туалетах.

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#задержание
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РКН отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета из-за учений
07 декабря 2024, 12:21

Фото: iStock/ ipopba

Роскомнадзор отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета, проинформировал портал News.ru, ссылаясь на данные интернет-провайдера Ellco.
Уточнялось, что на данный момент в этих регионах подключиться к зарубежным сервисам не выходит даже с помощью VPN. В департаменте информационной безопасности Центробанка Российской Федерации дали подтверждение для Ellco, что отключения происходили из-за учений.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали РБК, что ограничения могли быть связаны с проверкой эффективности функционирования очень важной инфраструктуры, которая способна обеспечить автономную работу российского сегмента сети, если произойдут попытки его отключения от мирового интернета.

Сообщалось, что ограничения могут продлиться примерно сутки — с 16:00 6 декабря до 16:00 7 декабря.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена из-за новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord.

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