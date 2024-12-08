Президент РФ посмертно наградил медиков, которые погибли при крушении Ми-2 под Кировом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медиков, которые погибли в октябре во время крушения вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ российского лидера опубликовали в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, передало агентство РИА Новости.
Вечером 26 октября в Кировской области у деревни Белеенки в лесу вертолёт санавиации Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» попал в катастрофу. На борту было четыре человека — пилот, медицинский работник и два фельдшера, все они погибли.
Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата за высокий профессионализм и самоотверженность, которые они проявили в рамках оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
По информации регионального минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи. В её в составе он выполнил 377 вылетов.
Фельдшер Татьяна Гмызина трудилась в системе здравоохранения 30 лет – изначально фельдшером выездной бригады скорой помощи, потом медицинской сестрой – анестезистом. С 2024 года женщина вошла в состав отделения санитарной авиации.
Во время создания в 2017 году службы санитарной авиации фельдшер Сергей Широких стал одним из первых, кто был включен в состав авиамедицинской бригады. Всего он совершил больше 1,2 тысячи вылетов.
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Владимир Путин наградил Орденами Пирогова посмертно медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата за высокий профессионализм и самоотверженность, которые они проявили в рамках оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
По информации регионального минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи. В её в составе он выполнил 377 вылетов.
Фельдшер Татьяна Гмызина трудилась в системе здравоохранения 30 лет – изначально фельдшером выездной бригады скорой помощи, потом медицинской сестрой – анестезистом. С 2024 года женщина вошла в состав отделения санитарной авиации.
Во время создания в 2017 году службы санитарной авиации фельдшер Сергей Широких стал одним из первых, кто был включен в состав авиамедицинской бригады. Всего он совершил больше 1,2 тысячи вылетов.
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Ольга Енгалычева