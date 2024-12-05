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Путин назвал россиян семьей

Путин назвал россиян большой сплоченной семьей
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что все россияне являются одной большой сплоченной семьей. Об этом Путин сообщил во время выступления на международном форуме гражданского участия «Мы Вместе».
Глава государства отметил, что в этом залог успехов России, в том числе и на фронте. Путин также отметил важность совместной помощи российского народа.

Уточняется, что во время форума российский лидер вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области.



Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

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#рф
В СК ответили на обвинения Кадырова в плохой работе
В СК ответили на критику Кадырова в адрес Бастрыкина
05 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/blinow61

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко прокомментировала обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в плохой работе по делу 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
В ведомстве пояснили, что собрали необходимые доказательства по делу, и опубликовали видео, на котором 14-летний парень участвует в драках под крики «Муслим, давай!» Петренко отметила, что правоохранительные органы приняли меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые причастны к преступлению.

Утверждается, что 5 подростков, среди которых был Мурдиев, вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили 8 человек. В ведомстве добавили, что малолетние злоумышленники намеренно устраивали потасовки.

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Посол Мальты прокомментировал аннулирование визы Захаровой
Посол Ингуанез назвал аннулирование визы Захаровой реакцией некоторых стран
05 декабря 2024, 18:47

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Дипломату российского МИДа Марии Захаровой аннулировали визу на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте в связи с возражениями «некоторых стран» Евросоюза. Об этом журналистам RTVI сообщил посол Кармело Ингуанез. Он не уточнил, какие страны имеются в виду.
«После того, как некоторые государства - члены ЕС высказали возражения против ее поездки — и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, — министр (иностранных дел Мальты — ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве России информировали, что случай беспрецедентный. Сама дипломат отметила «беспринципность» ОБСЕ. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал действия США.

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«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии
Политолог Караханов: санкции Украины против Грузии носят символическую характер
05 декабря 2024, 18:34

Владимир Зеленский

Санкции Украины против Грузии носят символический характер, главное «поле боя» в этой ситуации — политика и имидж. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, ответные меры Тбилиси могут такого же рода, объемы торговли между странами не изменятся.
«Обе страны зависят от поддержки Запада, и чрезмерная эскалация может быть для них вредна. Украина стремится к солидарности с западными партнерами <...>, а Грузия в свою очередь старается удерживать баланс между Западом и Россией. В этой ситуации любые резкие шаги чреваты потерей доверия», — пояснил эксперт в комментарии для «Известий».
Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии из-за якобы жесткого подавления беспорядков. Как сообщает Общественная Служба Новостей, под ограничения главы киевского режима попали 19 политиков, среди которых премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Украина применила санкции против <…> Иванишвили и его соратников, 19 лиц», — приводит портал слова Зеленского.
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#служба
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Путин задал Мантурову интересный вопрос
Путин спросил Мантурова, где мусоросжигательные заводы и выделенные средства
05 декабря 2024, 18:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава российского государства Владимир Путин спросил у первого вице-премьера страны Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы и выделенные на их строительство средства. Вопрос был задан в рамках заседания Совета по вопросам стратегического развития и национальных проектов.
По словам Мантурова, два предприятия уже «на выходе», запуск запланирован на первый квартал грядущего года, а заводы по сортировке отходов в России построены «в достаточном количестве». Первый вице-премьер пообещал Путину пригласить его на церемонию открытия.

«На открытие хорошо. Ленточки резать - мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» — спросил Путин.
Он подчеркнул, что понимает, что вопросы могут касаться локализации, но в этом случае необходим план совместных действий.

«Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?» — вопросил президент.

Мантуров ответил, что предприятия должны быть в Подмосковье и Татарстане, однако есть проблемы, включая технологические, поскольку коллеги из Японии ушли из страны. Вице-премьер заключил, что все решено, однако предприятия нужно достроить.

Путин распорядился контролировать ситуацию.

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#россия
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#новости
#денис мантуров
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Педагог раскрыла, как подготовиться к сдаче ЕГЭ на 80+ баллов
Педагог Подсхуина: понимание формата, график и разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ
05 декабря 2024, 17:52

Фото: iStock/Chinnapong

Понимание формата экзамена, почасовой график изучения каждого предмета и опора на разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ на 80+ баллов. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, также нужно выбрать правильную стратегию обучения, следить за успехом и вовремя подтягивать свои слабые места.
«Нужно помнить, что экзамены сопряжены с большим стрессом для подростка. Чтобы справляться с ним, нужно убедиться, что режим дня построен корректно: есть время на учебу, кружки и секции, отдых. Стоит развивать психологическую устойчивость», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».
Тем временем для тех, кто уже сдал ЕГЭ и поступил в вуз, юрист Илья Русяев рассказал, чем чреваты конфликты студентов с преподавателями. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что в университетах студенты уже достигают возраста правоспособности и несут полную ответственность за свои действия. Некоторые, по привычке, забывают об этом, продолжая вести себя так же, как позволяли себе в школе.
«Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, оскорбление личности (статья 5.61 КоАП РФ) влечет за собой наложение штрафа, и это применимо как к публичным унижениям преподавателя, так и к агрессивным высказываниям в студенческих чатах или на парах. Если же речь идет о более серьезных действиях, например, распространении заведомо ложной информации или угроз, такие инциденты могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ», — обратил внимание юрист.
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Макрон принял отставку французского правительства
05 декабря 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец.
В заявлении говорится, что сам Барнье и другие члены кабмина «продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства».

Парламент Франции 4 декабря проголосовал за вотум недоверия правительству. Это беспрецедентное событие, которого не происходило с 1962 года. Сегодня в соответствии с конституцией премьер-министр Мишель Барнье подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону.

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#парламент
#франция
#эммануэль макрон
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Стали известны требования Вашингтона к Киеву
Политолог Мезюхо: США намерены давить на Украину для прекращения конфликта
05 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/lucky-photographer

Доверия к западным СМИ нет, однако их сообщения намекают, что США действительно намерены давить на Украину для скорейшего прекращения конфликта. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя статью The Wall Street Journal о планах Киева объявить о готовности к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация с Тайванем и война на Ближнем Востоке приводят Вашингтон к пониманию, что он не справляется с противостоянием на три фронта.
«В этом смысле можно говорить о том, что новая администрация США будет подталкивать Зеленского к новой риторике. На мой взгляд, сегодня еще не существует четко выверенного плана Трампа по украинскому вопросу. Все, о чем говорят на эту тему, — противоречащие друг другу сообщения, что свидетельствует о том, что Трамп еще не определился по Украине, он только изучает матчасть», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем другое западное СМИ, агентство Bloomberg, пишет, что НАТО признает скорое начало переговоров. Как сообщают argumenti.ru, американское издание заявляет о старте мирного урегулирования в ближайшее время.

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«Я всегда погружался в сказку»: история командира глубоководных аппаратов Евгения Черняева
«Я всегда погружался в сказку»: история командира подводных аппаратов Черняева
05 декабря 2024, 17:13

Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Один из них – советский и российский инженер, командир глубоководных аппаратов, Герой Российской Федерации Евгений Сергеевич Черняев.

Он родился 28 марта 1955 года в Москве в семье офицера ВМФ и преподавательницы математики в вузе. В школьные годы был радиолюбителем, увлекался конструированием.
«Я в 14 лет я пришёл в военкомат, и мне сказали, что надо приписаться к какому-то войск. У меня отец с 1936 года служил на Тихоокеанском флоте. Он всю войну прошёл во флоте. И я почему-то приписался к надводному флоту. Родители заметили, что у меня тяга к воде была всегда, я оттуда не вылезал. Даже в дошкольном возрасте переплывал реку по-собачьи, воды не боялся. Они меня отдали в плавание. А потом я попал в Институт океанологии», – рассказал Черняев «Радио 1».
Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)

Евгений Черняев учился в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 1976 года работал в Институте океанологии им. П. И. Ширшова. В 1979-м стал сотрудником лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов.
«Когда создали подводные аппараты, меня в 1976 году приказом директора, отправили их оборудовать, а потом предложили пилотировать. Глубоководное погружение на маленьком подводном аппарате – это как на маленькой подводной лодке. И нигде не учили такому ремеслу. А потом я погрузился на 30 метров под воду в таком аппарате, где есть иллюминаторы для каждого члена команды. Естественно, я уже не мог отказаться от этого. Вот так я и попал в итоге в подводный флот», – рассказал собеседник «Радио 1».
С середины 1970-х в качестве бортинженера, а затем командира Черняев участвовал в научных экспедициях с использованием аппаратов «Пайсис», в создании и испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», способных погружаться на глубину 6 тыс. м. После приёма их в эксплуатацию был назначен командиром «Мира-2».
«Первые семь – восемь лет, когда я погружался, меня это так волновало, что я совершенно не оценивал опасности. Я как будто попадал в сказку. Поэтом были спуски на «Титаник», множество спусков, и на «Бисмарк». Научных спусков очень много было. Это просто сказочные оазисы. Полная тьма – и только мощный, свет нашего аппарата. На глубине обитают диковинные животные, которых никто в обычной воде не может увидеть», – поделился герой.

Евгений Черняев и Джеймс Кэмерон (Фото: РИА Новости/ Алексей Власов)

В рамках 37 экспедиций Евгений Черняев совершал погружения в воды Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов, Байкала. Был участником девяти походов в Норвежское море к месту гибели атомной подлодки «Комсомолец», которая затонула в 1989 году, а также экспедиции на затонувший в 2000 году в Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Курск».

Кроме того, он принимал участие в коммерческих экспедициях. В 1990-е вместе с командой американского режиссёра Джеймса Кэмерона работал на месте гибели трансатлантического лайнера «Титаник». Отснятые во время погружений «Мира-2» материалы были использованы в фильме «Титаник», который выел в прокат в 1997 году.
Черняев – один из самых опытных глубоководных пилотов. По состоянию на 2008 год совершил свыше 420 погружений, провёл под водой около 3,9 тыс. часов. В 2008 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши
В МИД сообщили, что Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге
05 декабря 2024, 16:39

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об сообщил МИД РФ.
Соответствующая мера была принята в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани. По данным ведомства, из «принципа взаимности» МИД объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата. Они должны покинуть страну до определенной даты.

Польским дипломатам также разъяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве принимаются и будут далее приниматься жесткие ответные меры.

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