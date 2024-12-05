Путин назвал россиян семьей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что все россияне являются одной большой сплоченной семьей. Об этом Путин сообщил во время выступления на международном форуме гражданского участия «Мы Вместе».
Глава государства отметил, что в этом залог успехов России, в том числе и на фронте. Путин также отметил важность совместной помощи российского народа.
Уточняется, что во время форума российский лидер вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
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Уточняется, что во время форума российский лидер вручил орден Мужества краснодарскому волонтеру Федору Геращенко, который был ранен в Курской области.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
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Екатерина Коршунова