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В Жуковском матери погибшего рядового вручили Орден Мужества

Фото: пресс-служба администрации г.о.Жуковский

Фото: пресс-служба администрации г.о.Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с Людмилой Аркадьевной, мамой погибшего рядового Павла Шкляева, ​сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе встречи пообщались на различные темы. Мы со своей стороны всегда готовы оказать необходимую помощь», — сообщил Аубакиров.
После завершения учебы в 2022 году, Павел Шкляев подписал контракт с Министерством Обороны Российской Федерации в Удмуртии и служил военным разведчиком. Он погиб под Авдеевкой 18 ноября 2023 года в возрасте 22 лет.



За проявленное мужество, храбрость и самоотверженность ему посмертно была вручена награда — Орден Мужества.

«От всего сердца выражаю благодарность Людмиле Аркадьевне, которая вырастила настоящего героя. Память о наших бойцах, таких как Павел, всегда будет в людских сердцах и останется для нас примером мужества, чести, героизма и любви к Родине. Вечная память нашему земляку», — сказал глава Жуковского.
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#жуковский
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#герой
В городском округе Ступино рассказали о готовности коммунальных служб к работе зимой
31 октября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва рассмотрели готовность коммунальных служб к работе в зимний период, сообщает пресс-служба городского округа Ступино.
«В округе необходимый инвентарь и техника находятся в исправном состоянии», — сообщил руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
Глава региона отметил, что коммунальные службы оснащены необходимой техникой, такой как тракторы, погрузчики и самосвалы. Недавно в распоряжение поступили три трактора «Беларус МТЗ-82» с зимним оборудованием. В распоряжении коммунальщиков имеется около двух тысяч единиц инвентаря и двенадцать средств малой механизации.

Для мониторинга работы коммунальных служб используются системы ГЛОНАСС и РНИС, а маршруты уборки определены и зафиксированы в специальной программе. Места для временного хранения снега выбраны в городах Ступино, Михнево и Малино, что позволит оперативно убирать снег с улиц и дворов.

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#ступино
#снег
#техника
#коммунальные службы
#подмосковье
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В РФ вступит в силу ряд новых законов с ноября 2024
31 октября 2024, 10:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

С 1 ноября в России вступят в силу новые законы, касающиеся блогеров, педагогов, участников специальной военной операции и других сфер. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Теперь блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков будут обязаны в течение 10 дней предоставить свои данные в Роскомнадзор, чтобы иметь возможность размещать рекламу и получать донаты. Социальные сети блогеров, не выполнивших это требование, будут заблокированы с 1 января.

Также вводится запрет на продажу определенных товаров без маркировки «Честный знак», которая подтверждает их легальность и отслеживаемость. В этот список входят обувь, фототехника, пиво в упаковке, биологически активные добавки, кожные антисептики, парфюмерия и автомобильные шины.

С 1 ноября банки не смогут взимать комиссию за переводы через Систему Быстрых Платежей, если они связаны с оплатой государственных услуг или штрафов, включая налоги и оплату детского сада.

Учителям станет доступен чат-бот «Помощник Рособрнадзора», который поможет им с профессиональными вопросами и примет жалобы на нарушения их прав.

Кроме того, участники специальной операции смогут подтверждать свой статус через Госуслуги, что упростит процесс получения государственной поддержки.

С 7 ноября также начнет действовать закон, который будет обеспечивать постоянный контроль за соблюдением порядка на особо охраняемых природных территориях. Инспекторы смогут быстро выявлять и пресекать нарушения, такие как загрязнение или разведение костров.

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#налоги
#закон
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Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
РИАН: бизнесмен Олег Тиньков* не выплатил долги в России на 20 млн рублей
31 октября 2024, 10:04

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Предприниматель Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных базы судебных приставов.
Согласно информации источника, в отношении Тинькова* Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму 20 млн рублей.

Напомним, Минюст РФ включил 16 февраля текущего года Тинькова* в реестр иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании материалов иностранных агентов и выступал против СВО. В 2019 году у предпринимателя диагностировали рак крови. Он проходил лечение в Германии, после чего остался жить в Европе и больше не возвращался в Россию.

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#суд
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В Московской области продолжается подготовка парков к зимнему сезону
31 октября 2024, 10:04

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 18 по 31 октября представители Минкульттуризма Московской области и АНО «МосОблПарк» проводят проверки парков региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На данный момент уже состоялись выезды в парки городов Долгопрудный, Краснознаменск, Котельники, Электросталь, Фрязино, Щёлково, Лосино-Петровский, Руза, Можайск и Ногинск, а также в парки Шаховская, Лотошино, Луховицы, Коломна, Пушкино, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Наро-Фоминск и Дмитров. Последний выезд запланирован на 31 октября в Королёв.

В ходе проверок оценивается состояние парковых территорий, уборочной техники, оборудования и готовность персонала к работе в зимний период. Главная цель подготовительных мероприятий — обеспечить комфортное пребывание посетителей в зимний сезон.

Для жителей и гостей региона подготовлена разнообразная программа мероприятий. В парках откроются почты и резиденции Деда Мороза. Новогодние ёлки с элементами культурного кода, иллюминация и ярмарки создадут особую атмосферу. Лучшие локации ежегодного конкурса получат знак качества «Дед Мороз рекомендует».

Кроме того, зимой в парках будут работать катки, лыжные трассы, пункты проката спортивного инвентаря и тюбинговые горки, а для комфортного отдыха в холодное время года предусмотрены зоны с тёплыми очагами.

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«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года
31 октября 2024, 09:23

Фото: istock/kckate16

Продолжающиеся плановые и неплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах вынуждают правительство отказаться от идеи разрешить экспорт бензина до конца года. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Завершить работы на НПЗ к ноябрю не удастся. По словам одного из собеседников издания, уровень нефтепереработки сейчас находится на минимальных отметках. Отмечается, что насытить внутренний рынок не выйдет, если не придержать бензин внутри страны, то цены на него могут резко вырасти.

Запрет на экспорт бензина был впервые введен в сентябре 2023 года на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре меры были отменены, однако с 1 марта они вновь вступили в силу. В мае действие запрета было приостановлено, но с 1 августа ограничения не продлили.

Изначально планировалось, что экспортный запрет будет действовать с августа по октябрь, но он был продлен до конца года. На данный момент биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 снизились от максимальных уровней, однако маржа продаж этого топлива на заправках остается отрицательной.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов, уверен, что запрет не будет отменен, так как это приведет к немедленному подорожанию топлива на оптовом рынке. Виктор Катона из Kpler добавил, что также следует учитывать предстоящий рост акцизов на топливо с нового года, что дополнительно подстегнет цены и сделает вопрос экспорта более актуальным.

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В Балашихе 31 октября пройдёт церемония открытия Единой школьной лиги
31 октября 2024, 09:00

Фото: istockphoto / matimix

31 октября в Балашихе состоится церемония открытия Единой школьной лиги Московской области. Проект был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время в состав Единой школьной лиги входят 11 городов Подмосковья. Турниры проводятся по четырём видам спорта: футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам. Помимо этого, ребята будут соревноваться в творческих направлениях: КВН, танцы, «МЕДИА», военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях.

Лигу откроют телеведущая канала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер Янгер.

Амбассадоры соревнований — двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Коруковец и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру.

В этот день в Балашихе состоится встреча капитанов команд из 11 городов-участников и будет торжественно подписано соглашение о создании лиги. Участники также встретятся с амбассадорами-наставниками, примут участие в автограф-сессии и квизе с розыгрышем призов.

Кроме того, в день открытия пройдут первые отборочные матчи Балашихинской школьной лиги по футзалу, волейболу, шахматам и математическим боям, которые станут началом нового сезона.

Соревнования состоятся 31 октября в 16:00 в городском округе Балашиха, улица Реутовская, дом 16, школа №32.

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#балашиха
#соревнования
#блогер
#московская область
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Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя
31 октября 2024, 07:28

Фото: istock/VadimZakirov

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности. Об этом информирует РИА Новости.
В связи с растущими опасениями по поводу злоупотребления алкоголем и его влияния на здоровье населения, региональные власти России начинают рассматривать меры по ограничению продажи спиртных напитков.

Одним из первых шагов в этом направлении стало заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о планах ограничить продажу алкоголя в будние дни с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним. Эти изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Параллельно депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга также обсуждают возможность введения ограничений на продажу алкоголя, однако предполагаемые меры будут менее строгими по сравнению с инициативами Вологодской области.

Зыков подчеркнул, что существует прямая связь между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионах. В соответствии с действующим законодательством, региональные власти имеют полномочия вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольных напитков, что может способствовать улучшению здоровья населения и снижению уровня хронических заболеваний.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#алкоголь
#меры
#рф
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В РПЦ предложили отмечать память апостола Луки вместо Хэллоуина
Иеромонах Макарий: празднование дня памяти апостола Луки вместо Хэллоуина «хорошая идея»
31 октября 2024, 06:04

Фото: istock/Anna Eremeeva

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Иеромонах Макарий (Маркиш) высказал мнение о целесообразности отмечать день памяти апостола Луки в день Хэллоуина, назвав это «хорошей идеей».

«Это правильная мысль, но она гораздо шире, чем просто память о апостоле Луке. Мы должны почитать его, особенно учитывая, что Священное Писание Нового завета — это действительно сокровище. Хорошо напомнить людям о важности этой даты, особенно на фоне контраста с Хэллоуином, который олицетворяет нечистую силу», — отметил иеромонах в интервью РИА Новости.
Хэллоуин, который отмечается 31 октября, приобрел популярность в мире, но также заслужил неоднозначную репутацию из-за своей атрибутики. Изначально этот праздник имел кельтские дохристианские корни, а позже был ассоциирован с навечерием Дня всех святых в Римско-католической церкви, который отмечается 1 ноября.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать. По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».

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#суицид
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Эксперт Травин советует москвичам поторопиться с заменой автошин на зимние
31 октября 2024, 05:35

Фото: istock/VTT Studio

Автомобилистам московского региона, которые совершают поездки ночью или рано утром, рекомендуется срочно перейти на зимние шины.
Об этом предупредил президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью РИА Новости, ссылаясь на ночные заморозки, которые сохраняются в Москве уже вторую неделю.

«Если приходится выезжать рано утром или ночью, то лучше заменить шины, так как ночью температура уже опускается ниже нуля. В таких условиях зимние шины обеспечат лучшую безопасность», — отметил Травин.

Ранее синоптики советовали москвичам не спешить с заменой резины на шипованную до конца октября, поскольку среднесуточная температура оставалась выше 5 градусов тепла. Однако с приближением ноября и наступлением метеорологической зимы автовладельцам следует подумать о безопасности на дороге в условиях ночных заморозков.

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