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Вдова Гудвина раскрыла, кто получил за ее мужа орден Мужества от Путина

Вдова Гудвина: орден Мужества после гибели бойца передали его матери
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Орден Мужества, которым президент России Владимир Путин посмертно наградил оператора БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин, передали семье бойца. Об этом сообщила вдова участника СВО, доброволец Евгения Яренкевич с позывным Ежик. По ее словам, орден за сына получила мать Гудвина.
«Орден передали матери Гудвина Татьяне Ивановне. Если я не ошибаюсь, его вручал глава Хорошевского района Москвы», — сообщила она в беседе с NEWS.ru.
Напомним, «Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.



Позже глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.

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В результате переговоров в РФ из Украины вернулись жители Курской области
22 ноября 2024, 17:53

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Татьяна Москалькова передала, что в результате переговоров с Украиной жители Курской области вернулись на родину.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поделилась информацией, что после переговорного процесса с украинской стороной 46 жителей Курской области вернулись домой с территории Украины.

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — обратила внимание омбудсмен.

Среди возвращённых на родину людей 12 детей, в том числе один — младенец, один — до 3-х лет, а также инвалид — колясочник, подчеркнула Татьяна Москалькова.

​Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что эта гуманитарная акция реализовалась с помощью Администрации Президента России, Минобороны РФ, МИД РФ, специальных служб.

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#украина
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Депутат Толмачев об «Орешнике»: мы не ставим ультиматум, мы ставим в известность
22 ноября 2024, 17:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия готова ответить на агрессию всех своих противников и не ставит никому ультиматумов, а ставит в известность, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина о применении новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». По словам парламентария, в арсенале страны есть оружие, способное долететь до любой точки планеты.
«Мы готовы защищать свой суверенитет и безопасность братской Белоруссии всей мощью нашего оружия. Мы никому не ставим ультиматумов, мы ставим в известность тех, кто продолжает разжигать конфликт в центре Европы, жертвуя сотнями тысяч жизней украинцев в угоду своим интересам», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия даст «более мощный ответ» на удары ВСУ западным оружием по военным объектам в Курской и Брянской областей. Он подчеркнул, что данное президентом США Джо Байденом разрешение для ВСУ лишь подтверждает, что против Москвы воюет весь альянс НАТО.

Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с началом использования ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, в результате ударов таким оружием по Курской и Брянской областям пострадали мирные жители. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.

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Кадыров показал «виновника паники Запада» по поводу военных из КНДР на СВО
22 ноября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Grigorenko

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл «виновника» ажиотажа в западных СМИ и среди политиков по поводу присутствия военных из Северной Кореи в зоне СВО. Им оказался боец с Сахалина с корейскими корнями по имени Дима, который служит в батальоне спецназа «Ахмат».
Глава Чечни со ссылкой на командира подразделения генерал-майора Апты Алаудинова рассказал, что Дима воюет во взводе, которым командует офицер с позывным Хохол, украинец по национальности. Сам уроженец Сахалина не единственный представитель своей национальности в батальоне. Исходя из этого, «Ахмат» можно считать интернациональным подразделением, отметил Кадыров.

Сам командир спецназа, уроженец Чечни, проехал с визитом по частям батальона в сопровождении православного священника отца Николая. Алаудинов заснял видео из взвода, где служит Дима, и с выразил удивление, что всего один кореец мог посеять такую панику на Западе.

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#кадыров
#сво
#кндр
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МВД Британии о запуске «Орешника»: Лондон будет продолжать поддерживать Киев
22 ноября 2024, 17:09

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Глава МВД Британии Иветт Купер в ответ на заявление Владимира Путина о запуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сказала, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, передала The Standart.
«В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», — обратила внимание глава Министерства внутренних дел королевства.

Иветт Купер отметила, что Великобритания продолжит поставки Украине оружия и техники, «несмотря ни на что».

Ранее во время пресс-конференции министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение, что Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Глава киевского режима сразу же преступил к обвинению своих союзников в том, что они оставляют его без оружия во время эскалации конфликта и действий российской стороны, подчеркнул Лавров.

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#сергей лавров
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Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
22 ноября 2024, 16:37

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По словам министра, реакцией Зеленского на ответные удары ВС РФ стал страх. Он сразу же начал обвинять своих союзников в том, что они оставляют его без оружия во время эскалации конфликта и действий российской стороны.

Лавров отметил, что Зеленскому будет полезно находиться поближе к реальности и ощущать всё происходящее на собственной шкуре.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с применением ВСУ дальнобойного оружия для нанесения ударов по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.

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#сергей лавров
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Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow
22 ноября 2024, 16:27

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Россия даст «более мощный ответ» на удары ВСУ американскими и британскими дальнобойными ракетами по военным объектам на территории Курской и Брянской областей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что данное президентом США Джо Байденом разрешение украинским военным использовать западное дальнобойное оружие для поражения целей на территории России подтверждает, что против Москвы воюет весь альянс НАТО.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с началом использования ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, в результате ударов таким оружием по Курской и Брянской областям пострадали мирные жители.

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#вячеслав володин
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#сво
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Появилось видео удара ВС РФ по ВСУ авиабомбой ФАБ-1500 в Курской области
22 ноября 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российские лётчики атаковали скопление военнослужащих ВСУ, применив полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Это произошло в Курской области.
Видеозапись сокрушительного удара опубликовал телеграм-канал Russian Aviation. На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте падения смертоносного снаряда возникает яркий огненный шар, после чего в небо поднимается грибовидное облако дыма. Если смотреть внимательно, можно увидеть даже лёгкое дрожание воздуха в тех местах, где расходится ударная война.

Точное место применения ФАБ-1500 не сообщается, так же как и нет пока официальной информации о применении боеприпаса и понесённых в связи с этим потерях противника. Корреспонденты телеграм-канала сообщили только, что удар был нанесён по пункту временного размещения ВСУ на Курском направлении.





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#бомба
#курская область
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Германия поставит Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ
22 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/andriano_cz

Германия отправит Украине четыре тысячи автономных беспилотников, использующих искусственный интеллект. Такое решение властей вызвало острую реакцию у противников роботов-убийц, сообщает газета Times.
Ранее на сайте правительства Германии появились сведения о подготовке к поставке на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D, четырёх тысяч боевых беспилотников и 361 разведывательного дрона Songbird. Поставки должны осуществиться в ближайшие несколько недель.

После опубликования данного документа обострились дискуссии, касающиеся конкретно автономных беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. Такие дроны могут самостоятельно определять цели для совершения атак, в связи с чем критики таких технологий назвали их вооружёнными версиями роботов-убийц.

В настоящее время, пишет газета, решение о поражении намеченной цели с помощью дрона принимает его оператор. Однако некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений может привести к появлению на линии боевого соприкосновения полностью самостоятельных беспилотников.

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#беспилотник
#искусственный интеллект
#вооружение
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Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев
22 ноября 2024, 15:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Диверсанты ВСУ попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев с Украины, однако на блокпосту у них заметили оружие, после чего началась перестрелка, пишет Mash.
По данным издания, все произошло в среду, 20 ноября. Диверсанты ехали на автобусе. На блокпосту в посёлке Приазовский они остановились, а один из российских военных заметил у них оружие, которое боевики прятали в сумках под сиденьями. Тогда боец ВС РФ подал сигнал, после чего по микроавтобусу открыли огонь.

Два диверсанта были ликвидированы на месте, остальные начали отстреливаться. В итоге четыре человека смогли скрыться в лесопосадках у Мелитополя. В настоящее время ведутся их поиски. Диверсанты одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

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