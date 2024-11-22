Вдова Гудвина раскрыла, кто получил за ее мужа орден Мужества от Путина

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Орден Мужества, которым президент России Владимир Путин посмертно наградил оператора БПЛА Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин, передали семье бойца. Об этом сообщила вдова участника СВО, доброволец Евгения Яренкевич с позывным Ежик. По ее словам, орден за сына получила мать Гудвина.
«Орден передали матери Гудвина Татьяне Ивановне. Если я не ошибаюсь, его вручал глава Хорошевского района Москвы», — сообщила она в беседе с NEWS.ru.Напомним, «Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.
Позже глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.
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