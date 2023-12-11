Президент РФ Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выразил согласие с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.
Один из участников встречи президента с получателями арктической ипотеки рассказал \Владимиру Путину об идеи увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было купить квартиру большей площади.
Сегодня президент Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область, пишет РИА Новости. Путин участвовал в церемонии поднятия флагов на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».
Во время церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей.
Это первая поездка Владимира Путина после объявления об участии в предстоящих президентских выборах.
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«Согласен. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно. Спасибо, что напомнили об этом», - заявил Владимир Путин.
Во время церемонии Путин заявил о реализации всех планов по строительству подводных и надводных кораблей.
Это первая поездка Владимира Путина после объявления об участии в предстоящих президентских выборах.
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Мария Фирсова