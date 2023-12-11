Путин разрешил поднять флаги России на двух подлодках в Северодвинске

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Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Церемония проходит в Северодвинске.
Атомный подводный крейсер «Император Александр III» был заложен 18 декабря 2018 года и выведен из эллинга 29 декабря 2022 года. Он оснащён современными комплексами ракетного и торпедного вооружения, новейшей системой навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Это высокоманевренное судно, обладающее акустической малозаметностью.
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Анастасия Чинкова