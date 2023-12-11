Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Российский президент Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал посещение Путиным Архангельска и Северодвинска.
Отмечается, что в ходе поездки российский лидер посетит завод «Севмаш», который занимается военным и гражданским кораблестроением и производством морской техники.
Также Путин примет участие в церемонии поднятия Военно-морских флагов на двух подлодках в Северодвинске.
Это первая поездка главы государства после объявления об участии в предстоящих президентских выборах.
Читайте также:
Песков анонсировал грядущие поездки Путина в два российских города
Песков: РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах
«Без колебаний»: Путин пойдет на выборы, так как в сложные времена должен быть с народом
Отмечается, что в ходе поездки российский лидер посетит завод «Севмаш», который занимается военным и гражданским кораблестроением и производством морской техники.
Это первая поездка главы государства после объявления об участии в предстоящих президентских выборах.
Читайте также:
Песков анонсировал грядущие поездки Путина в два российских города
Песков: РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах
«Без колебаний»: Путин пойдет на выборы, так как в сложные времена должен быть с народом
Анастасия Чинкова