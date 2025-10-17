Президент России Владимир Путин поздравил RT с 20-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием и отметил, что аудитория медиахолдинга продолжает расти по всему миру.
Глава государства напомнил, что изначально сомневался в перспективах проекта, однако он смог занять «особую нишу» в международном медиапространстве.
По словам Путина, RT удалось завоевать внимание миллионов зрителей благодаря профессионализму, искренности и объективности в подаче информации, несмотря на санкции и давление со стороны западных стран.
«Я вот сам для себя думаю, иногда сам себе задаю вопрос: а почему же так получается? И ответ на самом деле простой. Потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму», — отметил он в беседе с ведущим RT Салямом МосафиромюПрезидент пожелал журналистам продолжать работать в том же духе и доносить свою позицию по ключевым вопросам международной повестки.