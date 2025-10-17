Президент России Владимир Путин поздравил RT с 20-летием

17 октября 2025, 09:59

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием и отметил, что аудитория медиахолдинга продолжает расти по всему миру.





Глава государства напомнил, что изначально сомневался в перспективах проекта, однако он смог занять «особую нишу» в международном медиапространстве.



По словам Путина, RT удалось завоевать внимание миллионов зрителей благодаря профессионализму, искренности и объективности в подаче информации, несмотря на санкции и давление со стороны западных стран.

«Я вот сам для себя думаю, иногда сам себе задаю вопрос: а почему же так получается? И ответ на самом деле простой. Потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму», — отметил он в беседе с ведущим RT Салямом Мосафиромю