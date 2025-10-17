В Госдуме не согласились, что в дешевых груминг-салонах плохое качество услуг
Депутат Бурматов: нарочно покалечить животное могут даже в дорогом груминге
Россияне ошибочно полагают, что в дешевых груминг-салонах для животных низкое качество услуг – даже за большой чек может попасться специалист, который искалечит питомца. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
По словам парламентария, в некоторых элитных салонах, где цены завышены, работают сотрудники, не обладающие должной квалификацией. Депутат отметил, что часто в такие заведения принимают людей, незаконно находящихся на территории России. При оказании услуг в этих салонах могут использоваться недопустимые методы: животных могут избить, а в некоторых случаях их даже временно усыпляют.
«Если столкнулись с неподобающим качеством услуг, никогда не оставляйте это безнаказанным — закон на вашей стороне. Важно доводить до конца и отстаивать права», — добавил Бурматов.
Он подчеркнул, что россияне должны относиться к платным услугам для животных так же, как и к своим.
Напомним, ранее в Котельниках произошел инцидент в груминг-салоне, где сотрудница нанесла увечья собаке клиентки. Животное порезали тупым инструментом. Женщина выбрала этот салон из-за привлекательной цены. Примечательно, что собака не проявляла агрессии к мастеру.