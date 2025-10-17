В Госдуме сообщили об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году
Аксененко: В сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию с 2026 года
С 1 июля 2026 года в России можно будет использовать биометрические данные для дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Новая система позволит подтверждать личность с помощью отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или распознавания лица. Физическое присутствие при оформлении купли-продажи, ипотеки или аренды больше не будет требоваться.
Это значительно упростит процедуру, особенно для участников сделки, находящихся на большом расстоянии друг от друга.
Семиклассница залила перцовкой двух девочек на Камчатке из-за украденного вейпа
Более того, идентификация по биометрии повысит безопасность сделок и снизит риски мошенничества, ведь биометрические данные являются уникальными и неизменяемыми в течение жизни человека.
Однако вся система останется добровольной: граждане смогут продолжать оформлять сделки традиционным способом, если у них есть такое желание.
Напомним, что в настоящее время для проведения удаленной сделки ее участнику требуется посетить МФЦ, чтобы подтвердить согласие на этот тип операций.