В Госдуме сообщили об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году

17 октября 2025, 05:19

Аксененко: В сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию с 2026 года

Фото: iStock/vchal

С 1 июля 2026 года в России можно будет использовать биометрические данные для дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.





Новая система позволит подтверждать личность с помощью отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или распознавания лица. Физическое присутствие при оформлении купли-продажи, ипотеки или аренды больше не будет требоваться.



Это значительно упростит процедуру, особенно для участников сделки, находящихся на большом расстоянии друг от друга.



