Путин: нужно повысить зарплаты специалистам лесного хозяйства и метеорологии

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо навести порядок в вопросах экологического благополучия. Необходимо бороться с нелегальными вырубками лесных массивов и их охраной. Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Российский лидер отметил, что начиная с 2021 года в РФ восстанавливается лесов больше, чем вырубается. Путин поблагодарил граждан, кто участвовал в восстановлениях лесов, а также представителей бизнеса за поддержку таких проектов.
Глава государства также предложил повысить ЗП специалистам, кто трудится в сфере охраны окружающей среды, лесном хозяйстве и сфере метеорологии. Путин ответил, что люди, занимающиеся решением вопросы в данной сфере является очень важными и их доходы необходимо поднять.
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