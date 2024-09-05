В Павлово-Посадском техникуме провели тренировочную эвакуацию

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Тренировочная эвакуация прошла в Павлово-Посадском техникуме, мероприятие организовали в рамках общеобластной тренировки «Отработка практических навыков действия работников и обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В тренировке приняли участие студенты-амбассадоры Профессионалитета кластера «Правоохранительная сфера и управление». Они помогали студентам и сотрудникам техникума покинуть здание, соблюдая правила безопасности и следуя установленным маршрутам», — говорится в сообщении в сообщении.В администрации отметили, что такие учения не только повышают готовность преподавателей и студентов к чрезвычайным ситуациям, но и укрепляют доверие между участниками тренировок и чувство ответственности за общую безопасность.
Читайте также:
Студентов колледжа филиала РГСУ в Павловском Посаде поздравили с началом учёбы
Замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов пожелал школьникам успехов в учёбе
В Павловском Посаде проведут патриотический фестиваль
Лев Каштанов