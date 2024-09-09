Жители Павловского Посада обсудили с властями округа вопросы образования

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Вопросы, касающиеся образования, патриотического воспитания, трудоустройства, а также ряд других тем обсудили жители Павловского Посада с замглавы округа Светланой Аргуновой в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители задавали непростые вопросы, требующие детальной проработки. Договорились с заявителями о повторной встрече, где сможем более углубленно дать пояснения и общими усилиями выработать алгоритм действий в каждой ситуации», — сказала Светлана Аргунова.Отмечается, что в ходе встречи, в частности, обсуждалось проведение просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, организация встречи с Героем России в рамках патриотического воспитания, трудоустройство, форма сдачи итогового экзамена за курс основного общего образования и условия получения звания «Ветеран труда».
Записаться на личный приём жители Павлово-Посадского округа могут по телефону 2-11-79.
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